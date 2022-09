Ha llegado el día. Más de 500 jefes de Estado y dignatarios de todo el mundo asisten este lunes en Londres al funeral de Estado por la reina Isabel II, fallecida a los 96 años tras más de siete décadas como soberana del Reino Unido.

Los reyes de España, Felipe y Letizia, acudieron ayer domingo por la tarde a la capilla ardiente de la reina Isabel II, instalada en el palacio de Wenstmister para presentar así sus respetos a la monarca fallecida y su familia, encabezada por el ya rey Carlos III. Casa Real ha confirmado que los reyes viajaron en un vuelo oficial de la Fuerza Aérea Española junto con la reina Sofía y acompañados por el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares. Durante su estancia en Londres, el monarca y su esposa se alojarán en la residencia del embajador de España.

Los eméritos

Por su parte, los reyes eméritos Don Juan Carlos y Doña Sofía han llegado juntos para asistir a la recepción que ofrece el rey Carlos III de Inglaterra en el Palacio de Buckingham, después de dos años sin una imagen pública juntos. El emérito se desplazó a Londres desde Abu Dabi, donde reside desde 2020 y ambos se alojarán en el mismo hotel atendiendo a razones de carácter logístico y organizativo.

Asimismo, la Zarzuela ha logrado su objetivo de evitar que se tomasen imágenes conjuntas de ambos, en su empeño de desvincular al rey de las polémicas de su padre. Un acto que ha molestado al emérito: "Yo no he matado a nadie para que se genere ese protocolo para que no se dé esa imagen", dijo en unas declaraciones que publicaba 'El Español'.