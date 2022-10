Esmeralda Gallardo, activista que buscaba a su hija, fue asesinada tras recibir varios disparos mientras esperaba el transporte público este martes, en el céntrico estado mexicano de Puebla. Según los testigos, la mujer, madre de Betzabé Alvarado, desaparecida en enero de 2021, se encontraba esperando transporte cuando al menos cinco sujetos le dispararon al parecer ocho veces, lo que ocasionó su muerte. Los hombres huyeron, unos a bordo de una motocicleta y otros a pie, mencionaron algunos testigos.

Al lugar llegó la Policía Municipal, que acordonó la zona, así como paramédicos quienes revisaron el cuerpo y confirmaron que no contaba con signos vitales, por lo que la Fiscalía General del Estado (FGE) llegó a realizar el levantamiento del cuerpo.

Blanca Esmeralda Gallardo era integrante del colectivo 'A dónde van los desaparecidos', ya que buscaba a su hija Betzabé Alvarado Gallardo, quien fue vista por última vez el 21 de enero de 2021 con su amiga Fabiola Narváez Rojas, con quien viajaba a bordo de una motocicleta hacia una sucursal bancaria, ubicada en la Central de Abastos, y no regresaron. En esa búsqueda, Gallardo pidió al mandatario estatal, Luis Miguel Barbosa Huerta, dejar a un lado los discursos superficiales en materia de seguridad y trabajar por garantizar los derechos y seguridad de las víctimas, debido a que a su parecer no existía un sistema adecuado de búsqueda de personas desaparecidas. Hasta el momento, las autoridades reportan que no se tiene ningún detenido por los hechos, por lo que seguirán las investigaciones.