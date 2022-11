Impresiona ver al alcalde de Kiev, Vitaliy Klitschko, pasear por los pasillos del congreso Smart City que estos días se celebra en las instalaciones de Fira de Barcelona de L'Hospitalet. Impresiona por su altura, pero, sobre todo, por el enorme y sutil séquito de seguridad que le rodea y le acompaña a todas partes. No es para menos, es el hombre más importante de la capital de Ucrania, el país que acumula ya nueve meses de invasión por parte de la Rusia de Vladimir Putin. Klitschko ha llenado una de las salas del congreso para hablar sobre cómo la tecnología les está ayudando a sobrellevar los bombardeos del ejército ruso. Pero ha hecho mucho más que eso, ha recordado que esta guerra es cualquier cosa menos un conflicto lejano que no nos afecta.

Curioso que en una misma feria se presenten robots que reparten mercancías y que en la sala de al lado se hable de una aplicación que permite advertir a la población de Kiev de que se está produciendo un ataque sobre la ciudad y que tienen que bajar inmediatamente a los refugios. Desde el 24 de febrero, cuando Rusia inició la invasión de Ucrania, ha relatado el alcalde, los vecinos han recibido 600 mensajes como este: "Sirena de ataque aéreo, por favor diríjanse a los refugios antibombas". "Resiliencia a través de la digitalización", ha resumido Klitschko, que ha levantado al público en un par de ocasiones, en una sala que se ha quedado muy pequeña para la cantidad de personas que querían escuchar su alocución.

Guerra sin normas

Kiev, como cualquier otra ciudad europea, está inmersa en un proceso de modernización y automatización de procesos. Empezaron en 2016 y primero les golpeó el covid. Implementaron cosas tan familiares como el aparcamiento inteligente en la calle, el billete digital en el transporte público, la cita electrónica para cualquier trámite público, los presupuestos municipales participativos o la instalación de más de 7.000 cámaras en el centro de la ciudad. "Pero el gran desafío fue hacer frente a la mayor guerra en Europa desde la segunda guerra mundial", ha sostenido, dejando un poco de lado el crudo conflicto de los 90 en los Balcanes que terminó con la desmembración de la antigua Yugoslavia y dejó más de 130.000 muertos.

"Lo que está pasando en Ucrania es un genocidio. No es una guerra, porque en una guerra hay normas, como no tocar a los niños. Han destrozado el 40% de las infraestructuras vinculadas a la energía de la ciudad con el objetivo de que el invierno sea muy duro para nosotros. Quieren que los ciudadanos de Kiev se depriman, pero no lo van a conseguir. La gente está enfadada y dispuesta a hacer lo que sea para defender su país, su casa y el futuro de sus hijos", ha compartido Klitschko.

El alcalde de Kiev ha terminado su discurso apelando a la empatía de Europa. Ha dado las gracias por el apoyo y la ayuda y ha insistido en que sería un error considerar que esto es un conflicto lejano. "Es una guerra capaz de desestabilizar a toda Europa. Estamos luchando por nuestro país y el futuro de nuestros hijos, pero también estamos luchando por todos ustedes" ha concluido.