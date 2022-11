El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha intervenido en la sesión plenaria de la Asamblea Parlamentaria de la Alianza advirtiendo a los aliados que el esfuerzo económico que supone la Defensa no ha hecho más que comenzar. "El 2% de inversión en Defensa no es el techo, es el umbral", ha anunciado ante los diputados de 30 parlamentos de países aliados, y de otros 20 estados observadores y amigos de la organización.

Y de esa elevación del listón presupuestario se propone Stoltenberg que hable a fondo la próxima cumbre del Tratado, que se ha de celebrar en Vilnius, si bien ha admitido que es un asunto aún en negociación entre los aliados. Para el coordinador de la Alianza, ese incremento presupuestario tiene un destino lógico en adquirir "más equipamiento pesado, más sistemas de defensa antiaérea, más sistemas de misiles..."

El secretario general de la OTAN ha hecho su advertencia sobre el gasto en el marco argumental de la invasión rusa de Ucrania, pero también con indisimuladas alusiones al desafío que supone China. "No podemos permitir que los estados autoritarios controlen nuestras infraestructuras críticas", ha proclamado.

El ,máximo dirigente de la Alianza Atlántica ha cifrado en 350.000 millones de dólares el esfuerzo añadido que los aliados llevan haciendo desde el comienzo de este año marcado por la guerra en Europa, y no ve cercano el momento en que el presupuesto se pueda relajar: "Hemos visto ataques con drones y misiles a ciudades de Ucrania y a sus infraestructuras críticas. Tenemos que estar preparados para ayudar a Ucrania durante mucho tiempo", ha augurado.

La amenaza rusa

Rusia es para Stoltenberg "la amenaza más inminente para los aliados, y por eso hemos invertido tanto y hemos ofrecido una ayuda sin precedentes a Ucrania", ha dicho en turno de contestación de preguntas a los 300 parlamentarios presentes en la sesión. Por esa razón, y porque "no queremos que el conflicto se extienda más allá de Ucrania -ha explicado-, hemos doblado los grupos de batalla en el Báltico elevándolos al nivel de brigada".

En opinión del secretario general, el presidente ruso, Vladimir Putin, "ha cometido dos errores: no calculó bien la motivación y el valor de los ucranianos, ni tampoco calculó la decisión de los aliados de ayudarlos. Pensó que en nueve días derrotaría a os ucranianos, y nueve meses después sufre revés tras revés"

No obstante, "sería un error también no tener en cuenta el valor y el número de las tropas rusas", ha advertido, consciente de que, tarde o temprano, la guerra "acabara en una mesa de negociación". En ese escenario, la OTAN no consentirá un planteamiento que prevea la desaparición de Ucrania como país soberano.

Stoltenberg ha sido preguntado por el incidente de los misiles que cayeron recientemente en territorio polaco, y que para la alianza aún no está del todo resuelto. "Siempre hay accidentes de guerra. Tenemos que estar muy vigilantes y reaccionar muy ràpidamente -ha contestado-. Es lo que hicimos con el incidente en Polonia. No parece que haya sido un misil ruso ni un ataque intencionado. Lo más probable es que fuera un misil de defensa aérea ucraniano que cayó en Polonia. Pero la responsabilidad la tiene Rusia. Esto no habría pasado si Rusia no hubiera invadido Ucrania ni lanzado miles de misiles. Los ucranianos tienen todo el derecho del mundo de defenderse".

Mirada a China

Stoltenberg ha clamado por un fin de la dependencia occidental de regímenes que no son de fiar en materia de tierras raras y otros minerales esenciales para la transición energética. "No tenemos cadenas de suministro estable de esos elemento críticos en este momento. No podemos depender de regímenes autoritarios cuando se tata de elementos críticos", ha dicho.

Los altos funcionarios de la Alianza hablan de planes para un fin de esa dependencia, ha contado el secretario general, en el marco de la estrategia de resiliencia de los aliados. Eso no implica, en cualquier caso, una ruptura con Beijing: "Debemos seguir comerciando con China, claro, pero no depender en algunos productos que son críticos".

Para Stoltenberg, la guerra de Ucrania "nos ha mostrado vulnerabilidades clave. Durante demasiado tiempo Rusia ha utilizado la energía como arma y ha intentado chantajearnos. Pero los aliados están diversificando sus suministros y pasando de energías fósiles a energías renovables". Pero eso implica un objetivo estratégico clave: "Debemos tener cuidado y no generar nuevas dependencias" ha explicado antes de descender más al detalle: "China cada vez más trata de controlar nuestras infraestructuras críticas", ha aseverado.

Entre sus respuestas, esta otra advertencia: "Por supuesto, si alguien controla el 5G tiene consecuencias en la seguridad. Tenemos que tratar que no vuelva a pasar lo que nos ha pasado con el gas ruso".

Ayuda militar

La intervención de Jens Stoltenberg ha sido precedida por otra de Pedro Sánchez, en la que el dirigente español ha clamado: "Que Putin deje en paz a Ucrania". El presidente del Gobierno ha hecho alusiones al trasfondo estratégico militar de la reunión, al afirmar que "es cada vez más evidente el fracaso de los objetivos iniciales de Putin".

Sánchez ha asegurado que continuarán las ayudas militares de España a Ucrania como expresión del apoyo de este país al "derecho legítimo de Ucrania a defenderse". Esas ayudas, a través del fondo Europeo de Defensa, importan ya 270 millones de euros y, en material, implican un nuevo envío esta semana cuyo contenido permanece en secreto.

Lo anunció la ministra de Defensa, Margarita Robles, el pasado sábado, en la misma Asamblea que ha concluido este lunes. En la sesión plenaria de clausura, Sánchez ha citado información ya conocida al recordar que España ha donado al ejército ucraniano sistemas de misiles antiaéros y generadores y vehículos de diversos tipos, además de configurar "un centro de adiestramiento que comenzará a funcionar este mes", si bien ya hay actividad: los primeros soldados de Ucrania entrenados por el Ejército español, 27, ya salieron el sábado con destino al frente en su país.