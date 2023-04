La bandera de Finlandia ondeará desde este martes en el cuartel general de la Alianza Atlántica junto a las de los otros 30 países aliados. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha confirmado que el país nórdico se convertirá, una vez que el Gobierno de Turquía haya depositado el protocolo de adhesión en el departamento de estado de Estados Unidos que custodia el Tratado de Washington y culmine el proceso de adhesión, en el trigésimo primer miembro en incorporarse al club. “Es una semana histórica. Mañana recibiremos a Finlandia como el aliado número 31, izaremos la bandera finlandesa por primera vez. Será un buen día para la seguridad nórdica y la OTAN en su conjunto”, ha destacado Stoltenberg durante una conferencia de prensa previa a la reunión de ministros de exteriores aliados que se reúnen este martes y miércoles para hablar de la guerra en Ucrania, Rusia y China.

Antes del encuentro ministerial, tendrá lugar una breve ceremonia de bienvenida al nuevo miembro del club que aportará “fuerzas militares bien entrenadas y equipadas”, un ejército de reservistas, inversiones en aviones modernos y con cuya incorporación la OTAN verá duplicada su frontera terrestre con Rusia. “El presidente (Vladimir) Putin fue a la guerra contra Ucrania con el objetivo declarado de conseguir menos OTAN (…) Está consiguiendo exactamente lo contrario, más presencia en el flanco oriental y nuevos miembros con Finlandia y Suecia”, ha añadido sobre una incorporación “más rápida de la historia”, que coincidirá con el aniversario de la organización.

De momento, sin embargo, seguirá en la antesala de entrada Suecia debido al bloqueo Ankara (y también de Hungría) que sigue vetando su ingreso porque duda del compromiso de Estocolmo contra el terrorismo kurdo. “Estoy absolutamente seguro de que Suecia se convertirá en miembro. Es una prioridad para la OTAN y para mí asegurar que ocurra lo antes posible”, ha insistido subrayando que el hecho de que el ingreso de los dos países nórdicos no se produzca a la vez no significa que los aliados hayan abandonado a su suerte a Suecia, que ya está integrada en la estructuras de la OTAN. "Algunas veces se tiene la sensación de que se abandona a Suecia. No, a Suecia no se le abandona", ha dicho. El objetivo es que se convierta en el 32º miembros para la cumbre de líderes de Vilnius (Lituania), el 10 y 11 de julio.

Situación en Ucrania

El encuentro ministerial arrancará con una reunión de la comisión OTAN-Ucrania en la que participará el jefe de la diplomacia ucraniana, Dimytro Kuleba, para hacer balance de la situación. “No sabemos cuando terminará esta guerra pero cuando lo haga tendremos que establecer acuerdos para que Ucrania pueda disuadir futuras agresiones y la historia no se repita” porque “no podemos permitir que Rusia siga minando la seguridad europea”, ha destacado el dirigente noruego que ha reiterado su apoyo al plan de paz del presidente Volodimir Zelenski que, a su juicio, aporta los “cimientos para una paz justa y sostenible”. Pese a este plan, y las ideas lanzadas hace un mes por China, Stoltenberg ha reiterado que no tienen indicios de que Putin se prepare para la paz sino que para “más guerra”.

Uno de los elementos nuevos sobre la mesa es el anuncio de Putin de estacionar armas nucleares tácticas en Bielorrusia. Un anuncio a juicio de Stoltenberg que forma parte "de un patrón de retórica nuclear peligrosa y temeraria" del presidente ruso que "intenta utilizar las armas nucleares como forma intimidación, coerción, para impedir que los aliados y socios de la OTAN apoyen a Ucrania en su derecho a defender su propio país". Pese a ello, desde el cuartel general aliado no tienen indicios que Moscú haya alterado su postura nuclear. "Seguiremos vigilando lo que hace Rusia también cuando se trata de cualquier despliegue potencial de armas nucleares en Bielorrusia", ha indicado.

De ahí, el compromiso aliado a seguir apoyando a largo a plazo a Ucrania. “Los aliados han entregado 65.000 millones de euros de ayuda militar y celebro que hayan empezado a llegar a Ucrania carros de combate modernos y otros vehículos blindados. Esto puede marcar una diferencia real en el frente y permitir a las fuerzas ucranianas liberar más territorio (…) Nuestro apoyo es a largo plazo”, ha reiterado Stoltenberg que ha pedido a Moscú la liberación del periodista estadounidense detenido Evan Gershkovich.

¿Ayuda letal de Pekín?

Además de la situación en Ucrania, los países aliados también hablarán de las amenazas del sur -una prioridad para España, Italia y Portugal- provocadas por la inestabilidad, el terrorismo y la creciente influencia de Rusia, China o Irán; el aumento del gasto en defensa, con un objetivo del 2% del PIB que debe concretarse en la cumbre de Vilnius de julio como un suelo y no un techo; y del acercamiento entre China y Rusia. “En un momento en que Rusia y China desafían el orden internacional y los valores democráticos, es aún más importante que permanezcamos unidos como aliados de la OTAN”, ha recordado subrayando que cualquier “ayuda letal” de Pekín a Moscú “sería un grave error”. Durante la jornada del miércoles, se unirán a la reunión cuatro socios de la región indopacífico - Australia, Japón, Nueva Zelanda y la República de Corea- a quienes transmitirán un mensaje: “las consecuencias de la guerra de Rusia contra Ucrania son mundiales y lo que ocurre hoy en Europa podría ocurrir mañana en Asia Oriental”.