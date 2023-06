El general ruso Serguéi Surokivin, que dirigió actuaciones militares en la invasión de Ucrania, ha sido detenido, según 'The Moscow Times', que cita a dos fuentes anónimas próximas al Ministerio de Defensa. El alto cargo de Putin fue señalado ese mismo día por informes de la inteligencia estadounidense como hombre cercano al líder del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, hasta el punto de que podría haber conocido sus planes de rebelión protagonizados este fin de semana.

"El asunto con él no estaba OK. Para las autoridades. No puedo decir más", señaló una de las fuentes citadas por el medio independiente ruso. Según la otra fuente, "por lo visto él (Surovikin) eligió el bando (de Wagner) y lo agarraron por los huevos". Sin embargo, se negó a revelar el paradero del general ruso al afirmar que "es una información que no se comenta aquí ni en los canales internos".

Serguéi Surovikin, quien no ha sido visto en público desde el pasado sábado, es el jefe de las fuerzas aeroespaciales rusas y excomandante supremo de Moscú en Ucrania, y ha sido considerado públicamente por Prigozhin como una "figura legendaria".

Los vínculos conocidos entre Surovikin y Prigozhin han dejado al general ruso en una situación vulnerable en un momento en el que los rumores de purgas e investigaciones en torno al motín de Wagner se han disparado en las últimas horas. Con todo, Surovikin manifestó su repulsa a la actuación del líder del grupo mercenario y se mantuvo al lado del gobierno de Putin en las primeras horas de la crisis.

Sin extradición a EEUU

Las autoridades rusas han recordado este miércoles que ningún ciudadano ruso está sujeto a extradición a otro país, descartando así la posibilidad de que el líder del Grupo Wagner, Yevgeni Prigozhin, pueda ser enviado a Estados Unidos para allí rendir cuentas por los crímenes de los que se le acusa.

"Cualquier ciudadano ruso (...) tiene derecho a contar con la asistencia de Rusia para protegerlo en intentos ilegales de llevarlo a responsabilidad penal en el extranjero", ha manifestado la portavoz del Ministerio de Exteriores, Maria Zajarova, al ser cuestionada por la posibilidad de que Prigozhin sea extraditado a Estados Unidos.

El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, reconoció en la víspera que a Washington le gustaría ver al líder del Grupo Wagner ante los tribunales estadounidenses enfrentándose a los "crímenes de los que se le acusa" tanto en Ucrania como en África, donde la organización está presente.

El Grupo Wagner, con Prigozhin a la cabeza, dio comienzo a una rebelión a última hora del viernes con la toma de la ciudad rusa de Rostov, sede del mando sur del Ejército, con la intención de dirigirse hacia Moscú para pedir explicaciones al Ministerio de Defensa por matar presuntamente a sus hombres en un bombardeo.

En pleno pulso con el Kremlin y a pocos cientos de kilómetros de Moscú, el convoy dio media vuelta en la tarde del sábado gracias a la mediación del presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, en un acuerdo para parar la revuelta, amnistiar a los mercenarios y mandar al exilio a Bielorrusia a Prigozhin.

Cuestionada por este asunto, informa Europa Press, la portavoz del ministerio de Exteriores Maria Zajarova ha recalcado que Rusia resolverá la situación con Prigozhin y sus mercenarios "sin comentarios externos". "Los que querían expresar su apoyo, lo expresaron; los que querían ayudar, ayudaron. Todo esto lo recordaremos, tomamos nota y no lo olvidaremos", ha dicho.