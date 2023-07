La Justicia guatemalteca ha suspendido este miércoles la personalidad jurídica del partido Movimiento Semilla, que quedó segundo en las elecciones presidenciales celebradas el 25 de junio.

El fiscal especial contra la impunidad, Rafael Curruchiche, ha informado de que el juzgado séptimo de instancia penal ha ordenado la suspensión de la formación, a petición de la Fiscalía, por una denuncia presentada por un ciudadano que supuestamente se dio de alta en el partido de forma ilegal. "Existen indicios de que más de 5.000 ciudadanos fueron adheridos al Movimiento Semilla falsificando la firma. Además, la firma y huella de una persona fue puesta a varios ciudadanos. (...) Existen firmas sin nombres y hojas alteradas", ha explicado Curruchiche, sancionado por Estados Unidos en 2022 acusado de crear casos falsos en contra de exautoridades.

El fiscal ha indicado que el Movimiento Semilla, en su defensa, denunció a dicho ciudadano, presentando una copia del listado de los miembros que se unieron a la formación. Tal y como ha declarado Curruchiche, el partido político habría cometido un delito de lavado de dinero u otros activos, puesto que pagó alrededor de 175.000 quetzales guatemaltecos (alrededor de 20.200 euros) por las firmas recolectadas que necesitaba para constituirse.

"Ante lo inusual pero previsible de la noticia, solo manifestar que estamos analizando el caso con el equipo legal y lo más inmediatamente posible lo haremos saber", ha respondido el Movimiento Semilla, según ha recogido el periódico 'La Hora'.

Por su parte, la 'número dos' del partido, Karin Herrera, ha manifestado que "estos obstáculos fueron puestos por los mismos de siempre": "Pero también sabemos que las dudas han sido resueltas, lo que tenemos seguro es que contamos con el respaldo y apoyo de ustedes", ha publicado en su perfil de la red social Twitter. "La voluntad ciudadana debe ser respetada", aseveró la química bióloga, acompañante de Arévalo de León en su postulación.

Cuando se ha dado a conocer la noticia, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) se encontraban reunidos en su sede, donde manifestantes se han agrupado con cánticos de "golpe de Estado". El candidato del partido izquierdista, Bernardo Arévalo, dio la sorpresa en las elecciones presidenciales de Guatemala, al ubicarse en el segundo puesto, por detrás de Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), una de las favoritas en los comicios. Las encuestas situaban al Movimiento Semilla, una de las pocas opciones de izquierda entre la veintena de propuestas que se presentaron, entre la séptima y octava preferencia del electorado.

Arévalo aseguró que "los poderosos ya no quieren que el pueblo decida libremente su futuro". "Esto no es por nosotros o por Semilla, es por todo el país. Los poderosos ya no quieren que el pueblo decida libremente su futuro, pero los vamos a vencer", puntualizó en un mensaje a través de sus canales de comunicación. "La semilla del cambio y la esperanza no será pisoteada", añadió el académico de 64 años, segundo lugar en los comicios presidenciales del pasado 25 de junio, por detrás de la ex primera dama Sandra Torres.

De acuerdo con la resolución del juzgado penal, divulgada por medios locales, el Tribunal Supremo Electoral tiene un plazo de 24 horas para obedecer el dictamen en la suspensión de Semilla o de lo contrario podría verse acusado de no cumplir la ley. Sin embargo, según advierten otras posturas de expertos en materia constitucional y electoral, la normativa electoral guatemalteca también establece que ningún partido puede cancelarse con los comicios en marcha y que el órgano es independiente.

"Intento de golpe electoral"

Diversas organizaciones sociales en Guatemala denunciaron que actualmente "se consuma" una "intentona" de "golpe electoral". Mediante un comunicado de prensa, las entidades señalaron que la decisión de suspender a Semilla es "ilegal" e instaron al Tribunal Supremo Electoral a hacer "caso omiso" a la resolución judicial. Las entidades firmantes de la nota de prensa son Transparencia Internacional, Acción Ciudadana y La Red Nacional de Comisiones y Colectivos Ciudadanos por la Transparencia y Probidad, entre otras.