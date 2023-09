El Papa Francisco tiene sus posturas sobre Rusia y no las esconde. "La cultura rusa es de una belleza y profundidad extraordinarias, y no debería borrarse por problemas políticos", ha dicho este lunes de regreso de su viaje en Mongolia, tras ser preguntado por sus recientes declaraciones sobre el imperialismo ruso que irritaron al Gobierno ucraniano. En esta línea, el jerarca católico defendió que, cuando habló de "la herencia rusa", se refería a la "transmisión de la cultura rusa". “Piensen en el campo de la literatura, de la música, incluso en autores como (al escritor Fiodor) Dostoievski, quien habla de humanismo maduro", argumentó.

Aún así, reconoció que tal vez no tal vez "no fue muy afortunada" su declaración en la que citó la Gran Rusia, aunque lo hizo "no en plan geográfico, sino cultural". En todo caso, después de citar a Pedro el Grande o Catalina de Rusia, dijo que "de esto tendrán que hablar los historiadores", afirmó. "En un diálogo con jóvenes rusos", lo que él pretendía era lanzar el mensaje que repite "siempre", eso es, "que se hagan cargo de su herencia. Es lo mismo que digo en todos lados, la necesidad de diálogo entre abuelos y nietos. Este era el mensaje", afirmó.

Al hilo de este discurso, Francisco también rechazó los imperialismos que "buscan imponer su propia ideología". "Cuando la cultura es destilada y transformada en ideología, eso es veneno", añadió. "Una ideología es incapaz de encarnarse en el pueblo, es solo una idea. Cuando la ideología toma fuerza y se hace política a menudo se vuelve incapaz de diálogo, se vuelve dictadura. Esto hace los imperialismos que se consolidad con una ideología", concluyó.

Después de una lluvia de críticas

Francisco se pronunció de esta manera después de que unas anteriores declaraciones suyas fueran duramente criticadas por varios representantes del Gobierno ucraniano, e incluso Lituana decidiera convocar al nuncio (embajador vaticano) en el país para pedir explicaciones sobre sus frases. El lenguaje de Francisco fue "muy desafortunado", llegó a decir el portavoz del ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania, Oleg Nikolenko. Con esas declaraciones, el Papa ha respaldado involuntariamente el "agresivo imperialismo" y la "ideología misantrópica" del presidente ruso, Vladimir Putin, criticó asimismo Mijailo Podoliak, otro asesor sénior del Gobierno ucraniano.

En este contexto, el Papa también aprovechó su regreso a Roma para enviar una nueva señal de distensión con China, país con el que el Vaticano todavía no mantiene unas relaciones diplomáticas oficiales y que sobrevoló durante su traslado a Mongolia. "Las relaciones con China son muy respetuosas, muy respetuosas. Personalmente, tengo una gran admiración por el pueblo chino", afirmó. En este sentido, dijo que "los ciudadanos no deben penar que la Iglesia no acepta su propia cultura o que depende de otra potencia extranjera".

En cuanto al próximo Sínodo, la gran reunión en la que se espera que hable de temas muy delicados dentro de la Iglesia católica como el papel de la mujer y la homosexualidad, "será un diálogo entre bautizados, entre los miembros de la Iglesia, sobre la vida de la Iglesia, sobre el diálogo con el mundo, sobre los problemas que afectan hoy a la humanidad". "No será un programa de televisión e el que se habla de todo. No. (Será) un momento de intercambio religioso".