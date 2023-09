En directo

14:07

Angustia en la comunidad marroquí por la caída de las comunicaciones

La comunidad marroquí en València está siguiendo con angustia el minuto a minuto de las noticias del terremoto de magnitud 7 en la escala de Richter que ha asolado Marruecos y que ha dejado, por ahora, más de 820 muertos y cientos de heridos. Desde que anoche se produjo el suceso, en entidades como la ONG Casa Marruecos están movilizados intentando saber el paradero de multitud de amigos y familiares pero sin éxito por la caída de las telecomunicaciones en la zona más afectada.

"No estamos pudiendo contactar con la zona más afectada. Hay mucha angustia", relata Rahma El Basraoui, presidenta de Casa Marruecos que reconoce que no ha dormido en toda la noche colgada al teléfono. "Están en situación de emergencia y no estamos pudiendo contactar. Sí con personas que están en otras partes del país y que lo están viviendo con mucho miedo, sobre todo por las réplicas", explica la presidenta poniendo como ejemplo a una compañera de la ONG que está en la capital, Rabat. "Han dormido en parques y jardines por el miedo", añade.