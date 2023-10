El alto representante para la política exterior de la UE, Josep Borrell, y los representantes del Consejo de Cooperación del Golfo, que agrupa a los seis países de la península arábiga (Arabia Saudí, Baréin, Kuwait, Omán, Emiratos Árabes Unidos y Catar), han coincidido este martes en que la prioridad ante la guerra desatada los ataques de Hamás debe ser "la liberación de rehenes y la protección de los civiles" así como el "cese de la violencia" para "evitar una escalada regional". Así lo ha explicado el jefe de la diplomacia europea durante una conferencia de prensa en Omán, previa a la reunión "urgente y de emergencia" que mantendrán esta tarde los ministros de Exteriores de la UE.

Borrell ha invitado al encuentro, que tendrá lugar por videoconferencia aunque también se reunirán en persona los ministros de Exteriores de la UE que se encuentran en Omán, a los ministros de Exteriores de Israel, Eli Cohen, y de la Autoridad Nacional de Palestina, Riad Malki, aunque no ha trascendido si participarán finalmente en la reunión que arranca a las cuatro de la tarde. A la espera de las conclusiones de la cita, de carácter informal, el representante europeo ha condenado "la violenvia y el terror" de los ataques terroristas.

"He hablado con muchos países del Golfo y de la región y hemos acordado que la prioridad es que cese la violencia y evitar una nueva escalada en la región. Es de suma importancia asegurar la liberación de rehenes y la protección de todos los civiles por todas las partes", ha avisado mencionando el punto 21 de la declaración común acordada con los países del Golfo en el que condenan los ataques a civiles, reclaman la liberación de rehenes y piden garantizar el acceso a alimentos, aguas y medicinas de acuerdo con el derecho internacional humanitario.

Cisma por la ayuda europea

La reunión de los 27 se produce 24 horas después del embrollo político creado por el húngaro Oliver Varhelyi, el comisario responsable de la política de vecindad y ampliación que dio por suspendidos todos los pagos a Palestina "de forma inmediata" como respuesta al ataque de Hamás. Un anuncio que desembocó en fuertes protestas de algunos Estados miembros, empezando por España. Este martes la Comisión Europea ha explicado que el húngaro actuó por su cuenta y riesgo, sin consultar ni coordinarse con el resto de comisarios, incluido el jefe de la diplomacia europea.

"Los miembros del colegio no estaban al tanto del anuncio del comisario Varhelyi. No se coordinó con otros miembros del colegio", ha confirmado Eric Mamer, portavoz de la presidenta, Ursula von der Leyen, sobre un anuncio de suspensión de ayuda publicitado en la red social X. El portavoz europeo ha recordado que cualquier decisión de ese calado debe ser adoptada por el colegio de comisarios y en consultas con otras instituciones, y no de forma unilateral como fue el caso. Aún así, no habrá medidas disciplinarias contra Varhelyi.

Revisión urgente

La Comisión Europea tardó el lunes más de cinco horas en resolver el caos político causado por el húngaro, que dio finalizado con un comunicado oficial en el que confirma que revisará con carácter "urgente" la ayuda destinada por la UE a Palestina. El objetivo de esta revisión es "garantizar que ninguna financiación de la UE permita indirectamente a ninguna organización terrorista llevar a cabo ataques contra Israel". La decisión responde a la situación cambiante y a la necesidad de actuar con "prudencia". Mientras no se termine el examen no habrá ninguna suspensión de ayudas.

Queda a salvo de este examen la asistencia humanitaria que proporciona en el marco de las operaciones europeas de protección civil y ayuda humanitaria (ECHO) que este año 2023 asciende, según las cifras aportadas por la Comsión, a 27,5 millones de euros. Aunque Bruselas no ha puesto cifras al dinero que pondrán bajo la lupa, Varhelyi mencionó el lunes un montante de 691 millones que corresponde a la ayuda al desarrollo asignada entre 2021 y este año. En 2021, según Bruselas, la asistencia financiera europea fue de 316 millones, en 2022 la cuantía ascendió a 283 millones y para este año se han reservado hasta ahora 82 millones para la agencia de la ONU para Palestina (UNRWA) y un suplemento de 10 millones que todavía no se ha formalizado.