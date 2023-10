En plena ofensiva diplomática de la comunidad internacional para hacer llegar la ayuda humanitaria a Gaza después de 10 días bajo el asedio impuesto por Israel en respuesta al ataque sin precendentes de Hamás del pasado dia 7 de octubre, el movimiento islamista ha movido ficha este lunes y ha reclamado la liberación de 6.000 presos palestinos a cambio de los dos centenares de israelíes hechos rehenes durante su incursión. Así lo ha trasladado el director de la oficina de relaciones con los palestinos en el exterior de Hamás, Khaled Meshaal, en declaraciones a la televisión Al Araby. Horas antes, el portavoz del Ejército israelí, el contralmirante Daniel Hagari, ha anunciado que hasta ahora han notificado a las familias de 199 rehenes que sus seres queridos están detenidos en la Franja, entre los que se encuentran muchos ancianos, niños y mujeres.

La petición de Hamás coincide con la difusión del primer vídeo de una cautiva del grupo islamista. "Hola, me llamo Maya Sham. Tengo 21 años y soy de Shoham. Ahora mismo estoy en Gaza. Regresé temprano el sábado por la mañana de una fiesta en Sderot. Me lastimé gravemente la mano. Me trajeron a Gaza y me cuidaron en el hospital de aquí", explica en la grabación, subtitulada al árabe y recogida por el diario israelí 'Haaretz'.

En el plano diplomático, varios actores internacionales han redoblado este lunes los contactos con Israel y Egipto para conseguir que la tan necesaria ayuda humanitaria entre en la Franja. Según la Oficina de Prensa del Gobierno de Gaza, más de 2.808 personas han muerto en el enclave y el número de heridos asciende a 10.850, que deben ser tratados en hospitales casi sin recursos, ya que la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que quedan menos de "24 horas de agua, electricidad y combustible" en Gaza antes de la "catástrofe". Durante este lunes, el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, ha vuelto a recalar en Tel Aviv con el mensaje de que su país está decidido "a hacer todo lo posible para responder a las necesidades de la población de Gaza". La Comisión Europea ha asegurado que está en contacto "de manera muy intensa" con las autoridades de El Cairo.

La crítica situación humanitaria que denuncian aquellas voces que aún pueden comunicarse desde el enclave ha movilizado a miles de organizaciones alrededor del mundo, a varios países e, incluso, a la Unión Europea, acumulando camiones con ayuda humanitaria en el paso fronterizo de Rafah. Este lunes, centenares de gazatíes se han concentrado en este punto ante los falsos rumores de que aquellos ciudadanos con pasaporte extranjero podrían salir del enclave. "El acceso de la ayuda es nuestra prioridad absoluta; mantenemos discusiones cada hora con los israelíes, los egipcios y los gazatíes sobre cómo hacerlo", ha declarado el secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, Martin Griffiths, en Ginebra antes de viajar este martes hacia la región para "intentar ayudar, trabajando con diplomáticos de todos los países".

Ayuda de EEUU

Por su parte, la Administración del presidente estadounidense Joe Biden está volcada a dar apoyo a su aliado israelí. Este lunes Blinken se ha reunido con Netanyahu y ha participado de su gabinete de guerra. También cuando las sirenas han sonado en Tel Aviv, ambos mandatarios han tenido que buscar protección en un refugio antiaéreo durante cinco minutos. Durante su encuentro, "el secretario subrayó su firme apoyo al derecho de Israel a defenderse del terrorismo de Hamas y reafirmó la determinación de EEUU de proporcionar al Gobierno israelí lo que necesita para proteger a sus ciudadanos", ha afirmado el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller. Aunque se ha discutido la coordinación regional en curso para facilitar la provisión de ayuda humanitaria a los civiles y el compromiso de EEUU para recuperar a los rehenes cautivos en Gaza, no se ha mencionado la necesidad de proteger a civiles inocentes ni respetar las leyes de la guerra.

Netanyahu ha invitado a Biden a visitar Israel esta semana, a lo que el líder estadounidense aún no ha dado respuesta. "Aceptar la invitación demostraría la solidaridad estadounidense con Israel, indicando a sus rivales como Irán, Siria y Hizbulá que tiene el poder de EEUU detrás de él en un momento de creciente ansiedad por una guerra regional, pero también vincularía a Biden y a EEUU con el derramamiento de sangre en Gaza", analiza The New York Times. También este lunes Netanyahu ha hablado por primera vez con el presidente ruso, Vladímir Putin, por teléfono "sobre las medidas que Rusia está tomando para ayudar a normalizar la situación, evitar una mayor escalada de violencia y evitar una catástrofe humanitaria en la Franja de Gaza", según el Kremlin. A su vez, Putin ha discutido la crisis con los líderes de Irán, Egipto, Siria y la Autoridad Palestina. La UE ha lanzado una operación humanitaria de puente aéreo que consistirá en "varios vuelos" a Egipto con el objetivo de llevar suministros a las organizaciones humanitarias en Gaza.

Violencia en cada frontera

Ante la escalada de violencia en la frontera con el Líbano, las autoridades israelíes han decidido evacuar a 28 comunidades fronterizas por temor a más ataques por parte de la milicia libanesa Hizbulá.

Por ahora, el número de soldados israelíes muertos asciende a 293. La policía ha dicho en un comunicado que las autoridades han recibido los cuerpos de 936 ciudadanos, residentes y trabajadores extranjeros que han muerto durante la guerra. Unos 615 cuerpos ya han sido identificados y 494 han sido trasladados para su entierro.

Además, la tensión se ha extendido a Cisjordania donde ya han muerto al menos 59 palestinos por la violencia del Ejército israelí o los colonos radicales. Las autoridades militares han anunciado el arresto de 360 palestinos buscados en todos los territorios ocupados, incluidos 210 afiliados a Hamás, desde que empezó la guerra el pasado sábado. Durante todo el día las sirenas han seguido sonando en las localidades sureñas de Israel, donde cada vez quedan menos israelíes ya que el Ejército ha decidido evacuarlos como parte de la preparación para la invasión terrestre.

Las tropas israelíes llevan días preparándose para entrar por tierra en la Franja de Gaza y, por eso, han pedido a los civiles del norte del enclave que abandonen sus casas. Muchos de ellos han decidido quedarse, ya que la huida no les garantiza salvar la vida. "Nuestra responsabilidad ahora es entrar en Gaza, ir a los lugares donde Hamás se está preparando, actuando, planificando y lanzando; atáquenlos en todas partes, a cada comandante, a cada operativo, destruyan la infraestructura", ha dicho el jefe del Estado Mayor del Ejército, el teniente general Herzi Halevi, en una visita a los soldados en el sur de Israel. "En una palabra: ganar", ha concluido. La inminente invasión de Gaza abre nuevas incógnitas sobre cuál será el futuro del enclave ante una posible ocupación israelí del territorio.