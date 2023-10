El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha vuelto a mostrarse incapaz de actuar frente a la crisis humanitaria desatada en Gaza desde que Israel inició la respuesta militar al ataque de Hamás del 7 de octubre. Este miércoles, en dos votaciones consecutivas de propuestas de resolución presentadas por Estados Unidos y Rusia, ninguna de los dos textos han conseguido ser aprobadas.

El primero de los textos sometidos a votación había sido preparado por EEUU, que la semana pasada había vetado una resolución similar de Brasil. Esa resolución no incluía las llamadas a un "alto el fuego humanitario", Urgía a realizar "pausas humanitarias" para permitir entrada de cierta ayuda a la Franja pero no combustible, pedía la liberación de los rehenes de Hamás y afirmaba el derecho de Israel a defenderse. Y ha recibido 10 votos a favor y tres en contra: los de Rusia y China, que tienen derecho a veto, y el de Emiratos Árabes Unidos. Brasil y Mozambique se han abstenido.

El representante de Pekín en el Consejo ha explicado su oposición asegurando que el texto de Washington "no refleja las contundentes llamadas del mundo para un alto el fuego y no ayuda a resolver el conflicto".

La segunda resolución, preparada por Moscú, pedía un alto el fuego humanitario e incluía una llamada a investigar el ataque en el Hospital árabe al Ahli no ha llegado a los votos necesarios para ser aprobada, con solo cuatro votos a favor. Y aunque no hubiera enfrentado las nueve abstenciones, habría fracasado por los votos en contra de Reino Unido y EEUU, con derecho a veto. Es el segundo texto que presenta Moscú desde que estalló la guerra que no ve la luz.