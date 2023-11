España se prepara para un eventual futuro reconocimiento del Estado de Palestina, algo que han hecho ya 10 de los 27 países de la Unión Europea y 139 de los 193 miembros de Naciones Unidas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo prometió ya en 2015, pero hasta ahora no ha dado el paso. En el discurso de investidura de la semana pasada, volvió a prometerlo. Pero no quiere hacerlo solo, sino de forma coordinada con otros socios europeos.

En ese contexto, José Manuel Albares ha hablado este miércoles en Madrid con homólogos de la UE sobre la posibilidad del reconocimiento, según ha explicado el ministro de Exteriores tras una reunión de los países del sur de Europa (Med-9) en Madrid este miércoles. El Med-9 está formado por España, Portugal, Francia, Italia, Grecia, Malta, Chipre, Eslovenia y Croacia.

"El reconocimiento del Estado palestino es uno de los temas que hemos tratado", ha dicho el jefe de la diplomacia española. "Y en torno a la mesa ha habido consenso sobre que lo que teníamos que hacer aquellos que, como España, claramente apostamos por ese reconocimiento [...] es concertarnos, hablar, y hacerlo de una forma que sea inteligente, que favorezca esa paz y estabilidad en Oriente Medio".

Albares ha asegurado que España tiene claro que "apuesta por ese reconocimiento", porque "es justo para los palestinos, y porque garantiza la estabilidad de Oriente Medio y es la mejor forma de garantizar también la seguridad para el Estado de Israel, que esta sea la última vez que vemos una violencia de este tipo".

Países favorables al reconocimiento de Palestina

Varios países de la UE están sin embargo muy lejos de la idea de reconocer a Palestina como Estado, especialmente Alemania, que considera "razón de Estado" la existencia y seguridad del Estado de Israel y es el principal aliado del estado hebreo en Europa.

Pero eso no es un impedimento para que España dé el paso y reconozca el Estado palestino, explican desde Moncloa. La clave es hacerlo, dicen, en el momento oportuno, de tal modo que ayude a solucionar el conflicto y no se quede en un mero gesto de apoyo.

En una Proposición no de Ley aprobada en el Parlamento español en 2014 se instaba al Gobierno a reconocer Palestina como Estado, señalando que dicho reconocimiento debía ser consecuencia de un proceso negociador entre israelíes y palestinos y promovido de manera coordinada con la UE.

Cumbre de paz para Israel y Palestina

Albares ha insistido ante los ministros o secretarios de Estado presentes en la reunión del Med-9 en la conveniencia de empezar a recabar apoyos para celebrar una cumbre de paz para Israel y Palestina.

Se trata de una idea española, según insisten tanto en Moncloa y en el Palacio de Santa Cruz, a la que ya se han sumado los países de la UE en el último Consejo y los países de la Liga Árabe y la Conferencia Islámica. Una Conferencia Internacional de Paz para Oriente Próximo que recupere el espíritu de la Conferencia de Madrid de 1991, antesala de los Acuerdos de Oslo de 1993.

El objetivo sería conseguir "que se materialice, de una vez por todas", la solución de dos Estados, ha insistido el ministro Albares. Israel ha impedido la consumación del Estado palestino porque ocupa buena buena parte del territorio de Cisjordania y Jerusalén Este. Ahora bombardea Gaza como represalia a los ataques de Hamás del 7 de octubre que acabaron con la vida de más de 1.200 personas. Ha destruido la mitad de la ciudad más importante del norte de la Franja, Ciudad de Gaza. Han muerto más de 11.000 palestinos, según las últimas cifras, desactualizadas, que dio el Ministerio de Sanidad de Gaza el pasado 10 de noviembre.

Pedro Sánchez va a llevar la propuesta de una futura conferencia de paz y la posición española sobre el reconocimiento de Palestina en la gira por Israel, Palestina y Egipto, que arranca este jueves y termina el viernes. Se va a reunir con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y con el presidente del país, Isaac Herzog; con el presidente palestino Mahmoud Abbas; y con el egipcio, Abdelfatah El-Sisi.

"Es el momento de trasladar que no podemos resignarnos a que la cotidianidad cada pocos años, para palestinos e israelíes, sea este horror insoportable que estamos sufriendo, con 17.000 civiles muertos. Es insoportable", ha dicho José Manuel Albares. El ministro asume que ahora, en plena guerra, no es el momento de fijar fechas, aunque desde Moncloa hablan de seis meses como horizonte posible. "Es una cumbre que no puede organizar España sola, ni siquiera la UE sola, tienen que estar todos, sobre todo Israel y Palestina".

Representantes de Israel y Palestina estarán el próximo lunes en Barcelona para la cumbre de la Unión por el Mediterráneo, según confirman a este diario fuentes diplomáticas. No se conoce el nivel de esa representación. La Unión por el Mediterráneo la forman los 27 Estados de la Unión Europea y los 15 países socios mediterráneos del norte de África, Oriente Medio, y sudeste de Europa. Tiene su sede en Barcelona, España, en el Palacio Real de Pedralbes.