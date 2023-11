Ha costado pero esta noche 13 israelís y cuatro extranjeros cautivos han logrado salir de Gaza. Después de una primera jornada de tregua exitosa, con 13 rehenes israelís liberados, junto a 10 tailandeses y un filipino, y 39 mujeres y niños palestinos excarcelados, el segundo día parecía que iba a acabar con bombas sobre la Franja de Gaza de nuevo. A las puertas de la hora acordada para la liberación de un segundo grupo de cautivos, Hamás la retrasaba alegando que Israel no había permitido la entrada de camiones de ayuda humanitaria al norte del enclave. Tras una tarde de negociación con los mediadores qatarís y egipcios, y una amenaza israelí no oficial de retomar los ataques si los cautivos no salían antes de medianoche, la milicia palestina claudicó. Cuarenta minutos antes de la hora límite, el Ejército israelí ha confirmado que la Cruz Roja ya había trasladado a los ocho niños, las cinco mujeres israelís y los cuatro nacionales extranjeros a Egipto a través del paso fronterizo de Rafah.

Durante el segundo día de la tregua, muchos palestinos desplazados de la Franja de Gaza han aprovechado el parón en los bombardeos para volver a su tierra. Tras caminar horas, se han encontrado con la ausencia de aquello que dejaron atrás. En muchas zonas del enclave, la vista se pierde en un horizonte de destrucción. "Nuestra casa está destruida, no queda nada en pie", constata una anciana al retornar a su hogar en el campo de refugiados de Bureji en el centro del enclave a 'Al Jazeera'. Pese al peligro de ser atacados por el Ejército israelí, que ha lanzado sendas advertencias para que nadie se acercara al norte del enclave, muchos han decidido volver para comprobar con sus propios ojos lo que queda de sus casas y sus pertenencias, llevándose las pocas que han encontrado consigo. El alto el fuego ha permitido a los residentes de Gaza dormir por primera vez del tirón, pero saben que esta paz es solo un espejismo temporal ya que sólo quedan dos días más en silencio. En el momento en que tendrían que haber salido, como ocurrió el día anterior, el brazo militar de Hamás anunció haber retrasado esta segunda liberación porque alegaba que Israel no había permitido la entrada de camiones de ayuda humanitaria al norte del enclave. En un comunicado, ha asegurado que los rehenes no saldrían “hasta que la ocupación cumpla con los términos del acuerdo relacionado con la entrada de camiones de ayuda al norte de la Franja de Gaza y debido al incumplimiento de las normas acordadas para la liberación de prisioneros”. Según los medios israelís, sus autoridades han permitido la entrada de 200 camiones a la Franja, como exige el acuerdo, y el enlace militar COGAT de Israel con los palestinos ha anunciado anteriormente que 50 de esos camiones llegaron al norte de Gaza. Los medios israelís han informado de la amenaza de que si el próximo grupo de rehenes israelíes no es liberado de Gaza antes de la medianoche, el Ejército israelí “reiniciará las operaciones terrestres” en la Franja, poniendo en riesgo la supuesta tregua de cuatro días que empezó el viernes. Después de una primera jornada de alto el fuego, las familias en Israel y en Palestina aguardan con ilusión y cautela el retorno de los suyos Pero la mediación qatarí ha evitado que las bombas vuelvan a caer sobre Gaza, por lo menos ahora. El ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar ha anunciado que los obstáculos en torno al acuerdo de rehenes han sido "superados a través de comunicaciones entre Qatar y Egipto". "Esta noche, 39 prisioneros palestinos serán liberados a cambio de la liberación de 13 cautivos israelíes, además de siete extranjeros que están fuera del acuerdo", que han resultado ser cuatro, ha afirmado un portavoz. A su vez, Hamás ha dicho que respondió a los esfuerzos de Egipto y Qatar después de que aseguraron el compromiso de Israel con los términos del acuerdo. Estaba previsto que el segundo grupo de rehenes fuera liberado a las cuatro de la tarde, pero el grupo palestino lo ha hecho nueve horas después. Entrada de ayuda humanitaria Mientras el mundo miraba con optimismo cauto hacia Gaza, a la espera de recibir noticias de sus ciudadanos cautivos, al otro lado de la Línea Verde, familias enteras aguardaban las mismas buenas nuevas a las puertas de la prisión de Ofer en la Cisjordania ocupada. Allí, las fuerzas de seguridad israelís han vuelto a intentar dispersar a las masas lanzando gases lacrimógenos. En una jornada menos masiva que la de la tarde anterior, en que 39 reclutas palestinos fueron liberados, esta vez 42 familias también han estado esperando con impaciencia la alegría del retorno de los suyos. Unas 18 mujeres y 24 chicos adolescentes presos en las cárceles israelís tenían que ser liberados después de que lo fueran los secuestrados israelís en Gaza. Durante el viernes, Naciones Unidas confirmaron la entrada de 139 camiones con ayuda en el enclave, la mayor entrega desde hace 50 días. A la vez, la Media Luna Roja Egipcia ha informado de que otros 83 camiones habían accedido a Gaza el mismo día, mientras que las autoridades egipcias anunciaron 15 camiones con equipo para el hospital de campaña jordano y otros 11 para el hospital de campaña emiratí. Unos dos millones de personas necesitan asistencia alimentaria en el enclave. Este sábado, segundo día de la tregua, habrían entrado unos 200 camiones con ayuda humanitaria en el enclave como parte del acuerdo. Estos también han incluido combustible y bombonas de butano. Durante la noche del viernes, los primeros 13 cautivos liberados, mujeres ancianas y niñas junto a sus madres, se pudieron reunir con sus familiares en emotivos reencuentros televisados. Esta mañana, gran parte de la sociedad israelí ha amanecido con la sensación de que puede ser el inicio del fin de la agonía vivida por los hasta ahora 239 rehenes secuestrados en Gaza. Familias enteras han acudido a la reapertura de muchos comercios en pleno shabat en un clima de cauta celebración por los que aún están por llegar. Aún así, el anuncio de Hamás que ha retrasado la liberación ha devuelto la frustración a una población que este sábado ha salido a las calles para conmemorar los 50 días de aquel trágico shabat y los 50 días de ausencia.