Tras una primera conversación telefónica este lunes, el ministro de exteriores español, José Manuel Albares, y su homólogo británico, el recién nombrado David Cameron, impulsor del referéndum que desencadenó el 'brexit', se han visto las caras en Bruselas, coincidiendo con una reunión ministerial en la sede de la OTAN en la no solo han hablado de Ucrania, la vecindad sur y el desafío que supone China. Ambos dirigentes han aprovechado para tratar bilateralmente un asunto que sigue sobre la mesa: el estatus de Gibraltar tras la salida de Reino Unido de la UE. Según Albares, el acuerdo entre la UE y Reino Unido “está muy cerca” y aunque no pone fechas, avisa de que no debería “dilatarse”, y que las elecciones europeas de junio de 2024 deberían ser un “punto final”.

“Hoy hemos avanzado porque David Cameron ha mostrado esa voluntad. Ha estado dispuesto, y más que dispuesto a hablar por teléfono conmigo. Fue quien solicitó esa conversación telefónica y hemos hablado sobre aspectos concretos sin que haya habido ninguna tirantez ni ninguna disputa”, ha explicado Albares tras un encuentro en los cuarteles de la OTAN con Cameron, que este miércoles se reúne en Bruselas con el vicepresidente de la Comisión Maros Sefcovic, centrado prácticamente en exclusiva en Gibraltar y en los elementos que les separan de un acuerdo como la fórmula de uso compartido del aeropuerto y otros elementos que “por discreción diplomática, guardamos para la negociación”, ha explicado el jefe de la diplomacia española. ¿Hay acuerdo sobre los controles fronterizos? “Cuando esté todo acordado les garantizo que vendré a verles. Ahora vamos a dejar trabajar a los equipos”, ha añadido. A su llegada a la sede de la Alianza Atlántica, Albares insistía en que “la pelota sigue estando en el tejado del Reino Unido” y que Londres debe decidir si quiere un acuerdo o prefiere que se aplique la legislación europea. La reunión no ha servido para desencallar la negociación pero si para retomar unas conversaciones que han estado “paralizadas” durante unos meses. “Estamos tan cerca que ya lo que quedan son aspectos específicos, puntuales. La mayor parte del acuerdo está ya acordado”, ha insistido Albares precisando que ahora de lo que se trata es de “encontrar fórmulas” eficaces. Pese al optimismo con que encara esta nueva etapa, el ministro no pone fechas ni acota ningún horizonte temporal aunque admite en cierta forma que el calendario político apremia. Madrid y Londres han dado instrucciones a sus equipos negociadores para retomar las conversaciones que no deberían “dilatarse más” dado que el pacto debería cerrarse antes de que arranque la campaña de las elecciones europeas que tendrán lugar a principios de junio de 2024. “El acuerdo tiene que cerrarse con la Comisión Europea y vamos a tener elecciones para una nueva comisión en junio así que ese es también un punto final, el arranque de la campaña para las elecciones europeas”, ha manifestado.