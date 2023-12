Emergen nuevos detalles de las actividades del ciudadano español Pablo González, detenido en Polonia al iniciarse la guerra de Ucrania y acusado de espionaje. Según Agentsvo, un medio próximo a la oposición rusa, el comunicador viajó en junio de 2017 entre Moscú y San Petersburgo en compañía de Serguéi Turbin, identficado como un oficial del servicio de inteligencia militar ruso (GRU). Piratas informáticos ucranianos del grupo Muppets 'hackearon' la agencia de viajes Sirena Travel y hallaron la reserva conjunta de los pasajes, que en el caso del ciudadano español se hallaba a nombre de Pável Rubtsov, la identidad escrita en su pasaporte ruso.

De acuerdo con esta fuente de información, la pertenencia de Turbin al GRU quedó acreditada porque las direcciones postales que ha facilitado coinciden con el lugar donde se encuentra la Academia Militar del Ministerio de Defensa. En otras dos ocasiones que entregó dos direcciones distintas, coincidían con un barrio donde otros dos agentes de inteligencia residían, uno de ellos Denis Sergeev, quien llegó a participar en el envenenamiento de Serguéi Skripal y su hija en el Reino Unido.

Revelaciones filtradas

Estas revelaciones se añaden a otras, filtradas por el mismo medio de comunicación hace unos meses, que aseguran que en el ordenador de González, copiado por la inteligencia ucraniana cuando fue detenido por vez primera poco antes de iniciarse las hostilidades en febrero de 2022, fueron hallados informes sobre periodistas y opositores, además de material privado perteneciente a Zhanna Nemtsova, la hija de uno de Boris Nemtsov, uno de los principales líderes opositores, asesinado en febrero de 2015 y con quien mantuvo una relación afectiva. Por ello, González se enfrenta a una acusación adicional: acceso ilegal a información privada.

Gonzalo Boye, abogado del detenido en Polonia, siempre asegura que su cliente está retenido de forma ilegal en Polonia y que las acusaciones no han sido presentadas. Sin embargo, las autoridades españolas aseguran todo lo contrario: que desde hace meses, tanto el acusado como su letrado defensor conocen las acusaciones, que son "muy graves" y que no corresponde a las autoridades españolas revelarlas. Tampoco es cierta la afirmación de que el dinero procedente de Rusia detectado en las cuentas de González pertenece a un piso alquilado por su padre en Moscú. Su progenitor no poseía propiedad alguna en la capital rusa.

El acusado nació en Moscú de padre ruso y madre española. En 1991 se trasladó a España tras el divorcio de sus padres. Su madre, cuando lo inscribió en España como ciudadano español, le dio el nombre de Pablo, equivalente al de Pável, y eliminó el apellido de su progenitor ruso. Antes de su detención, González trabajó para La Sexta, Gara. Público o Efe. Siempre se mostró muy crítico con la oposición, e incluso llegó a acusar a 'El país' y a 'El Mundo' de recibir dinero del expresidente ucraniano Petró Poroshenko.