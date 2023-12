El movimiento obrero y la izquierda expresaron frente a la sede de los Tribunales, en el corazón de la ciudad de Buenos Aires, su rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del Gobierno de ultraderecha que incluye más de 300 medidas que buscan desregular la economía, recortar fuertemente derechos laborales, entre ellos el derecho a huelga, habilitar la venta de tierras a extranjeros y privatizar empresas estatales. "Esto es en contra de los trabajadores, de los pensionados y el país", dijo Pablo Moyano, del sindicato de los camioneros. Miles de personas lo acompañaron."Hay que derrumbar el DNU en la política, la justicia y la calle. Si se impone cambia este país para siempre", sostuvo Héctor Daer, uno de los dirigentes de la Confederación General del Trabajo (CGT). Mientras se llevaba a cabo la manifestación, el juez laboral José Ignacio Ramonet desestimó una medida cautelar para impedir la vigencia del DNU, presentada por la entidad obrera. La CGT analizará en breve un plan de lucha que podría incluir en febrero, después de las vacaciones de verano, una huelga general.

Javier Milei asumió la presidencia el pasado 10 de diciembre. Ya enfrentó una movilización de la izquierda y dos potentes caceroleros en las principales ciudades de este país. La protesta de este miércoles tiene lugar en medio de una inflación desbocada, de 30% mensual, que se aceleró tras la devaluación del 118% de la moneda local, el anuncio del despido de 7000 empleados públicos y la remisión al Parlamento de una nueva ley para profundizar el programa de choque. "Hay un señor que ha decretado la finalización de la democracia autoproclamándose monarca. Los únicos beneficiarios de esto son las corporaciones y los amigos del poder que nunca tuvieron tantos beneficios", sostuvo el dirigente social Juan Grabois sobre el DNU que debería comenzar a hacerse efectivo el 29 de diciembre. "Estamos presenciando un golpe (de Estado) blando porque se burla del Congreso".

Consulta popular

Milei aseguró que si la legislatura nacional no le da luz verde a su DNU convocará a una consulta popular. "Llamaría a un plebiscito y que me expliquen por qué el Congreso se pone en contra de algo que le hace bien a la gente. Que me lo expliquen, porque la gente entendió bien. El mega decreto tiene más del 75% de aprobación", dijo el presidente durante una entrevista televisiva. Las encuestas no dan cuenta de ese respaldo. "Qué haga un plebiscito, vamos a ver cuántos apoyos tiene", dijo el sindicalista bancario Sergio Palazzo. Un constitucionalista, Andrés Gil Domínguez, advirtió por lo pronto que Milei desconoce el funcionamiento institucional. "La consulta popular vinculante la convoca el Congreso y debería ser votada por mayoría. Para que sea válida tiene que haber participado más del 35 por ciento del padrón electoral".

La movilización se llevó a cabo a pesar del Protocolo dispuesto por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Al igual que la semana pasada, el Gobierno realizó campañas a través de altavoces en las estaciones de tren para desalentar la marcha. A su vez, Bullrich ordenó reforzar los controles de las fuerzas federales en los accesos a la capital. "¿Estamos bajo Estado de sitio?", se preguntó Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero.

"Tres marchas en 16 días de Gobierno, ¿no pueden aceptar que perdieron?", se preguntó Milei al ser entrevistado por el canal La Nación+. El mandatario acusó a los diputados y senadores que se oponen a su DNU de no tener "conciencia de la gravedad de la situación". A su criterio, "no quieren salir de la caverna" Según Milei, su revolución conservadora se propone modificar de "raíz" la matriz productiva, laboral e institucional de Argentina para dejar atrás un siglo de un imaginario "colectivismo". Los que buscan interrumpir este cambio son "nostálgicos del comunismo", y no solo eso. El jefe de Estado sugirió que los integrantes de la comisión bicameral del Parlamento que debe analizar el mega Decreto "son todos corruptos" y "están buscando coimas (sobornos)". Legisladores de distintos partidos le pidieron que presente pruebas ante la justicia. "Si conoció o conoce algún pedido de coimas o soborno en la Cámara de Diputados debería denunciarlo. Un fiscal tiene que actuar de oficio y exigir urgentes explicaciones. Si no, impulsaremos una denuncia", dijo el legislador peronista Germán Martínez.

🗣️ "Si me rechazan el DNU, llamaría a un plebiscito".



El presidente Javier Milei adelantó que hará una consulta popular si el Congreso no aprueba el decreto.



La nueva casta

Milei ganó las elecciones presentándose como un outsider que quería destronar a la "casta" política y económica. Apenas asumió se rodeó de figuras que había denomizado. La derecha tradicional le ha provisto cuadros de gestión, entre ellos el exministro de Mauricio Macri, Luis Caputo, quien maneja la economía y es el ejecutor del ajuste. "Fueron medidas de shock de libertad, anti casta y que, a diferencia de lo que dicen algunos, es amigable con la competencia, con los argentinos de bien", ha insistido no obstante el mandatario. Ahora, la "casta" la constituyen los sindicalistas y aquellos que se quejan de una situación que, como reconoce el mismo Gobierno, se agravará antes de ver la luz. En los próximos días se espera un aumento del 50% del precio del metro, los taxis y el sistema de salud privado.

Como parte de su programa "motosierra", se informó que el ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad ha dejado de existir este miércoles. El Gobierno decidió a cabio crear una Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género.

Milei y su entorno estiman que la ola de transformación no será frenada con este nivel de malestar. Para dar una sensación de tranquilidad, decidió viajar a la ciudad balnearia de Mar del Plata, 400 kilómetros al sur de la capital, para ver la obra de teatro de su novia, Fátima Florez, quien acaba de presentar su nuevo número, una imitación del presidente.