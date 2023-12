India ha utilizado el programa Pegasus para espiar a periodistas "de alto nivel". Así lo denuncia este jueves una investigación de Amnistía Internacional y The Washington Post que arroja más detalles sobre este ataque a la privacidad de los ciudadanos de la potencia asiática.

A finales de octubre, Apple advirtió que el Gobierno nacionalista del primer ministro Narendra Modi podría haber patrocinado el espionaje de más de 20 reconocidos reporteros y de figuras de la oposición. Nueva Delhi rechazó el informe y presionó a la compañía tecnológica estadounidense a puerta cerrada para que rebajase el tono de sus conclusiones y diesen explicaciones alternativas, según también destapa hoy el diario capitalino.

Dos meses después, los investigadores de la oenegé han hecho público que el móvil de varios periodistas reputados fue infectado con Pegasus. Es el caso de Siddharth Varadarajan, editor del portal de noticias The Wire, y de Anand Mangnale, editor de The Organized Crime and Corruption Reporting Project.

Cómo funciona Pegasus

Pegasus es un controvertido 'software' "muy invasivo" fabricado por el grupo israelí NSO Group capaz de penetrar sigilosamente en los dispositivos para robar toda la información que circula por ahí sin despertar las sospechas de sus propietarios.

El último caso identificado en India se produjo en octubre de 2023, pero en los últimos años se ha detectado su uso en países como Arabia Saudita, México, Hungría, Ruanda o España. Entre sus víctimas destacan periodistas, organizaciones humanitarias o disidentes políticos, pero también jefes de Estado. En nuestro país, el programa israelí es conocido por haber infectado los móviles de líderes políticos y activistas independentistas en Cataluña, pero también el del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Represión "sin precedentes"

En su informe, Amnistía Internacional denuncia que el uso de Pegasus en India "se produce en medio de una represión sin precedentes de la libertad de expresión y reunión pacíficas por parte de las autoridades". También señala que muchos de los espiados son críticos de la administración Modi.

"Nuestras últimas conclusiones muestran que, cada vez más, los periodistas en India se enfrentan a la amenaza de vigilancia ilegal simplemente por hacer su trabajo, junto con otras herramientas de represión, como el encarcelamiento en virtud de leyes draconianas, campañas de difamación, acoso e intimidación", ha declarado Donncha Ó Cearbhaill, director del Laboratorio de Seguridad de la oenegé.