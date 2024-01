El presidente Daniel Noboa reconoció mediante un decreto de urgencia “la existencia de un conflicto interno armado”. La medida pone de relieve la gravedad de la crisis ecuatoriana, agravada en las últimas horas después de la fuga de una cárcel de Guayaquil de José Adolfo Macías, alias Fito, el líder de la organización criminal Los Choneros, una serie de motines en varias prisiones y la entrada de hombres armados a un estudio de la televisión pública en medio de una transmisión en vivo, neutralizados tras una intervención policial. El decreto, que debe ser validado por el Congreso, ordena a las Fuerzas Armadas neutralizar a 22 grupos delictivos a los que se los califica como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes.

En Ecuador, enumeró el mandatario, operan las Águilas, ÁguilasKiller, Ak47, Caballeros Oscuros, ChoneKiller, Choneros, Covicheros, Cuartel de las Feas, Cubanos, Fatales, Gánster, Kater Piler, Lagartos, Latin Kings, Lobos, Los p.27, Los Tiburones, Mafia 18, Mafia Trébol, Patrones, R7, Tiguerones.

El Ejecutivo amplía de esta manera su abanico de respuestas al desafío del narcotráfico y la crisis de seguridad, que ya incluyen el estado de excepción y el toque de queda.

Ecuador vive días inéditos desde que alias Fito, quien encabeza la principal banda de narcotraficantes del país, aliada al cartel mexicano de Sinaloa, se esfumó de una unidad penitenciaria supuestamente vigilada con extremo celo. Los incidentes en las prisiones se han convertido desde hace años en un tenebroso lugar común. Lo que nunca antes había ocurrido es que un grupo de encapuchados, con fusiles y granadas, irrumpiera en un estudio televisivo."No disparen por favor, no disparen", se escucha decir a una mujer en las imágenes televisadas, mientras otras personas sentadas en el piso se cubren el rostro.

URGENTE. El crimen organizado acaba de tomar la Televisora TC de Guayaquil en Ecuador mientras estaban en vivo. Tienen secuestrado a los periodistas y los camarógrafos. Son miembros de la pandilla de Los Lobos. pic.twitter.com/E7rLDUJtkT — Agustín Antonetti (@agusantonetti) 9 de enero de 2024

Situación bajo control

De acuerdo con Ecuavisa, los delincuentes apagaron las luces del set de grabación y la señal fue luego suspendida. "Estamos en el aire para que sepan que no se juega con la mafia", había dicho antes uno de los asaltantes.

La Policía confirmó el despliegue de efectivos a las afueras del canal, ubicado en el norte la ciudad de Guayaquil. "Ante el ingreso de delincuentes a las instalaciones de un medio de comunicación en #GYE nuestras unidades especializadas se encuentran desplegadas en el lugar para atender esta emergencia". En un video difundido a través de las redes sociales, uno de los presentadores pide que "por favor" se vaya la Policía para evitar un desastre mayor. La institución informó que pudo dominar la situación y arrestó a 13 personas

Otros incidentes

A su vez, la prensa informó que tres agentes policiales secuestrados en la ciudad sureña de Machala, y otro uniformado en Quito. "Ninguno de estos hechos quedará en la impunidad", aseguró la institución.

La crisis tiene múltiples escenarios que se conectan a las prisiones, desde donde el narcotráfico interviene puertas afuera y conquista territorios urbanos por la fuerza. El secretario de Comunicación, Roberto Izurieta, reconoció que existe en Ecuador un sistema carcelario fallido. "Un calificativo que no es nuevo; sin embargo, el reconocimiento de los hechos es un primer paso que debe abrir camino a las soluciones concretas y duraderas, no a una ‘calma’ momentánea", señaló el diario 'El Universo' en su editorial.

He firmado el decreto ejecutivo declarando Conflicto Armado Interno e identifiqué a los siguientes grupos del crimen organizado transnacional como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes: Águilas, ÁguilasKiller, Ak47, Caballeros Oscuros, ChoneKiller,… pic.twitter.com/rVfSTFmHlG — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) 9 de enero de 2024

Correa respalda a Noboa

La situación es de tal gravedad que, desde su exilio, el expresidente Rafael Correa, salió a respaldar a Noboa. "El país vive una verdadera pesadilla, inimaginable hace tiempo, fruto de la destrucción sistemática del estado de derecho, de los errores, del odio acumulados todos estos últimos siete años y de los cuales hemos sido una de las principales víctimas". No obstante, Correa hizo saber, no sin cierto dramatismo, que "es momento de la unidad nacional" porque las circunstancias lo apremian. "El crimen organizado le ha declarado la guerra al Estado y el Estado debe prevalecer, debe vencer. Presidente, tenga todo, nuestro total e irrestricto respaldo. Por favor, no ceda. Nuestras discrepancias políticas las discutiremos después de la victoria".