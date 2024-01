En medio de la escalada de tensiones en todo Oriente Próximo, y de los tres bombardeos, esta semana, de Irán contra el norte de Siria, el norte de Irak y el oeste de Pakistán, el país persa ha anunciado este viernes el envío de varios nuevos buques de guerra a aguas internacionales.

"A pesar de las intenciones de nuestros enemigos, hoy, la flota naval de la República Islámica de Irán está plenamente activa en aguas internacionales. La misión que empezamos este viernes tiene varias fases, y será de entrenamiento de combate", ha dicho este viernes el almirante Shahram Irani, que ha anunciado el principio de la misión de esta nueva flota, cuyo destino exacto es desconocido.

La tensión y los ejercicios no están solo en el mar. Desde este jueves y hasta este viernes, Irán ha estado llevando a cabo en el sur del país ejercicios de defensa aérea con drones supuestamente capaces de interceptar misiles enemigos. Estos ejercicios, de hecho, ocurren también en la región del Baluchestán iraní, que fue atacada este jueves de madrugada por Pakistán.

El bombardeo aéreo pakistaní ocurrió dos días después de otro ataque, en este caso de Irán, contra el Baluchestán pakistaní, que provocó las iras de Islamabad y la reacción dos días después. Desde entonces, sin embargo, la tensión entre Teherán e Islamabad se ha rebajado, y ambos países, en comunicación constante, se lanzan buenos mensajes, llamando a la "cooperación entre vecinos y hermanos".

"Pakistán está lista para trabajar con Irán en todos los asuntos, basándonos en nuestro espíritu mutuo de confianza y cooperación. Necesitamos mayor cooperación en materia de seguridad", le ha dicho este viernes el ministro de Asuntos Exteriores pakistaní, Jalil Abbas Jilani, a su homólogo iraní, Husein Amirabdollahian.

Mar removido

Desde el ataque de Hamás contra el sur de Israel el pasado 7 de octubre y la subsecuente invasión israelí en la franja de Gaza, las tensiones y ataques esporádicos por todo Oriente Próximo se han multiplicado en los últimos meses. Casi siempre hay un denominador común: Irán y sus milicias aliadas, las conocidas como el Eje de Resistencia, que buscan aumentar la presión contra Israel y EEUU en toda la región.

Lo han hecho con ataques de Hizbulá a través de la frontera entre el Líbano e Israel, bombardeos de las Fuerzas de Movilización Popular (FM) con drones contra posiciones estadounidenses en Siria e Irak, y con ataques de los hutíes de Yemen contra el tráfico marítimo internacional en el mar Rojo. La milicia chií, de hecho, ha reivindicado este viernes el lanzamiento de dos misiles balísticos antibuque contra un petrolero de bandera de islas Marshall, de propiedad estadounidense.

Estos ataques han provocado una fuerte reacción de Washington, que durante la última semana ha bombardeado casi diariamente posiciones de los hutíes en territorio yemení.

"No queremos que la situación vaya a peor. Esto no es lo que demandamos. Nosotros tan solo hemos impuesto unas normas de combate en las que ni una sola gota de sangre ha sido derramada. Tan solo queremos presionar a Israel", ha dicho este viernes el portavoz hutí, Mohammed Abdulsalam, a una entrevista a la agencia de noticias Reuters, donde ha continuado. "Lo que hemos hecho desde el principio era tener como objetivo barcos israelíes en dirección a Israel. Ahora, cuando los EEUU se han sumado y han empeorado la situación, no hay ninguna duda que Yemen responderá", ha añadido.

Un bebé holandés

Este viernes, además, los Países Bajos han confirmado que un bebé neerlandés murió en el bombardeo iraní contra el norte de Irak el pasado lunes, en el que también murió un empresario kurdoiraquí.

"La muerte de un niño pequeño, de menos de un año, es verdaderamente desgarradora. Nos solidarizamos intensamente con la familia y con las demás víctimas de este ataque. Estamos brindando asistencia consultar a la familia durante este momento difícil. Condeno enérgicamente los ataques de Irán en Erbil", ha dicho este viernes la ministra de Exteriores neerlandesa, Bruins Slot.