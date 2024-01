La guerra en Gaza empieza a pasar factura al primer ministro de Israel, Binyamín Netanyahu. Mientras en la nueva fase de la ofensiva militar siguen muriendo palestinos al mismo ritmo que en las anteriores, con casi 200 muertos en las últimas 24 horas, las encuestas ponen contra las cuerdas al líder del Gobierno hebreo. Si hoy se celebraran elecciones, él las perdería y su partido, el Likud, recortaría a la mitad sus escaños en la Knesset, el Parlamento israelí, según la última encuesta de opinión publicada por el Canal 13. Estos sondeos llegan junto a mensajes de decepción por parte de Estados Unidos y el Reino Unido después de que Netanyahu rechazara, de nuevo, la posibilidad de un Estado palestino y del malestar creciente en Israel por la gestión de los rehenes que siguen en la Franja.

En este contexto, este lunes, el portal estadounidense 'Axios' ha revelado una propuesta que habría realizado el Gobierno de Netanyahu a Hamás, a través de mediadores de Qatar y Egipto, para pausar la guerra hasta dos meses a cambio de la liberación de todos los cautivos en manos del grupo islamista que gobierna de facto el enclave y de otras milicias palestinas. Estas medidas forman parte de un acuerdo de varias fases, según 'Axios', que cita a dos oficiales israelíes. Si bien la propuesta no incluye un acuerdo para poner fin a la guerra, es el período de alto el fuego más largo que Israel ha ofrecido a Hamás desde el inicio de la guerra.

En el país hebreo, la presión se hace cada vez más presente en las calles y en las instituciones. Este fin de semana se han sucedido diferentes manifestaciones, contra la guerra en Gaza y por la liberación de los rehenes, pero todas ellas contrarias a la gestión que está haciendo Netanyahu de ambas. La oposición al líder israelí se ha traducido en unas encuestas que dan la victoria al ministro Benny Gantz, del partido de centroderecha Unidad Nacional. El actual miembro del gabinete de guerra ganaría las elecciones con 37 escaños, más que triplicando los que tiene ahora. Si fuera el actual ministro de Economía, Nir Barkat, quien se presentara al frente del Likud, obtendría 21 escaños más que el todopoderoso Bibi. Según la encuesta, la actual coalición de gobierno, la más conservadora de la historia de Israel, liderada por Netanyahu con sus socios ultraderechistas y ultraortodoxos, no sumaría más de 46 escaños, muy por debajo de los 64 actuales e insuficientes para gobernar en un parlamento de 120 diputados.

"Si se decide detener la guerra, no seré parte de este gobierno", ha dicho Itamar Ben Gvir, ministro de Seguridad Nacional que se quedó fuera del gabinete de guerra. El encargado de Finanzas, el colono Bezalel Smotrich, ha afirmado que el Ejército debe "incrementar dramáticamente la intensidad de la guerra", pese a la presión de Estados Unidos. "Esta es la única manera en que realmente podemos traer a los rehenes a casa y mantener nuestra existencia aquí como un Estado judío soberano y seguro", ha añadido en una reunión de su partido, Sionismo Religioso.

Decepción de EEUU y Reino Unido

Pero los familiares de los rehenes han dejado claro que no creen que ellos sean los mejores candidatos para traer a sus seres queridos de vuelta. Consideran que así lo han demostrado en los últimos 108 días de guerra. Unos 136 israelíes siguen cautivos en Gaza. Algunos perdieron la vida el 7 de octubre o durante la ofensiva militar israelí. Este lunes, un grupo de familiares ha irrumpido en una sesión parlamentaria con pancartas y gritos increpándoles: "No os quedaréis aquí sentados mientras ellos mueren allí". Durante este fin de semana, también han escalado las acciones exigiendo que el Gobierno aumente sus esfuerzos para traer a sus familiares a casa y, si no son capaces de lograrlo, exigen su dimisión. Algunas personas han acampado frente a la residencia del primer ministro en Jerusalén para hacerle cambiar de opinión después de sus repetidas declaraciones diciendo que no va a haber acuerdo con Hamás y que la campaña militar seguirá.

En el Reino Unido, la oficina del primer ministro, Rishi Sunak, ha reiterado el apoyo británico a una solución de dos Estados para el conflicto palestino-israelí después de que Netanyahu afirmara que no comprometería el "pleno control de seguridad israelí de todo el territorio al oeste del río Jordán". "Es decepcionante escuchar esto del primer ministro israelí", ha dicho el portavoz de Sunak, que considera que los dos estados "es la mejor ruta para una paz duradera". Al otro lado del Atlántico, el coordinador de la Casa Blanca para Oriente Medio y el norte de África, Brett McGurk, ha emprendido un nuevo viaje a la región. Esta semana visitará Qatar y Egipto en un renovado esfuerzo estadounidense para avivar las negociaciones respecto a la guerra de Israel contra Gaza y la liberación de los cautivos.

"Atrapados por los tanques"

Los mensajes que llegan desde Gaza transmiten el horror de la guerra. "Estamos atrapados ahora por los tanques", logra contar un gazatí a este diario desde el mayor centro de personas desplazadas internas del sur de Gaza, en Jan Yunis. Allí, el Ejército israelí ha incrementado su ofensiva matando a docenas de personas y atacando a hospitales, ambulancias y escuelas donde miles de civiles buscaban refugio. No hace tanto que los mismos soldados que les atacan hoy les mandaron allí al declararla una "zona segura". Los 190 palestinos muertos en las últimas 24 horas elevan la cifra total hasta los 25.292, con otras 63.000 personas heridas en un enclave asediado desde hace más de tres meses.

Además, la agencia de las Naciones Unidas para los refugiados palestinos (UNRWA, por sus siglas en inglés) ha confirmado que el actual apagón de las telecomunicaciones que vive el enclave, que suma su séptima jornada, es el más largo desde el inicio de la guerra el pasado 7 de octubre. "La interrupción de los servicios de telecomunicaciones impide que las personas accedan a información que salva vidas, llamen a los socorristas y continúa impidiendo la respuesta humanitaria", han denunciado en X.