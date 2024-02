El expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021) ganó este jueves en los 'caucus' republicanos de Nevada, que fueron diseñados a su medida y donde no se enfrentaba a ningún aspirante de peso, de acuerdo a las proyecciones de los diarios The New York Times y The Washington Post.

Los republicanos apostaron por dos modelos en Nevada: primarias el martes y hoy, jueves, unos 'caucus' a los que no se presentó su máxima rival a la nominación presidencial -la exgobernadora de EEUU ante la ONU, Nikki Haley- y en los que se reparten los 26 delegados asignados al conocido como 'Estado Plateado'. La victoria de Trump era tan previsible y abrumadora que los medios de comunicación, equipados con tecnología para estimar resultados electorales, la hicieron oficial apenas una hora después del cierre de los colegios de votación de Nevada, previsto para las 19:00 hora local (3:00 GMT del viernes).