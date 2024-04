Buckingham anuncia el regreso a la vida pública de Carlos III y frena en seco los rumores sobre su estado de salud

El Palacio de Buckingham ha cortado de raíz los rumores sobre el supuesto deterioro del estado de salud de Carlos III y ha anunciado este viernes que el monarca retomará su agenda pública la próxima semana. "Su Majestad el Rey se reincorporará en breve a sus funciones públicas tras un periodo de tratamiento y de recuperación debido a su reciente diagnóstico de cáncer", ha asegurado el palacio a través de un comunicado. El anuncio ha puesto fin a varias horas de especulaciones, desatadas este viernes tras la publicación de un artículo en el tabloide estadounidense 'The Daily Beast' que apuntaba a que la salud del rey se estaba "deteriorando progresivamente".

El primer acto público de Carlos III tendrá lugar el próximo martes en un centro de tratamiento contra el cáncer, al que acudirá con la reina Camila, y donde tiene previsto reunirse con especialistas médicos y pacientes. "Esta visita será la primera de una serie de compromisos externos que Su Majestad emprenderá en las próximas semanas", añade el comunicado del palacio. Carlos y Camila también tienen previsto recibir a los emperadores de Japón, a petición del Gobierno británico, en su próxima visita de Estado al Reino Unido a finales de junio.

Información desmentida

A pesar de no dar detalles sobre el tratamiento contra el cáncer, el anuncio de Buckingham ha lanzado el mensaje de que el estado de salud del rey avanza favorablemente y ha desmentido las informaciones publicadas originalmente en 'The Daily Beast'. Un artículo en el que un "viejo amigo" de Carlos III asegura que el pronóstico del monarca "no es bueno" y que su salud ha empeorado de forma repentina tras su última aparición pública el pasado 31 de marzo, domingo de Pascua, día en que acudió a un acto religioso en Windsor junto a su esposa, la reina Camila.

"Por supuesto, está decidido a superar el cáncer y están haciendo todo lo posible para conseguirlo. Todo el mundo se muestra optimista, pero en realidad se encuentra muy mal. Más de lo que parece", explica la fuente citada por el tabloide estadounidense. El texto apunta también a que se estaría actualizando la operación Puente Menai, el detallado plan que el Palacio de Buckingham tiene preparado para el funeral de Carlos III. Un plan que comenzó a prepararse desde el fallecimiento de su madre, Isabel II, en septiembre de 2022.

Lucha contra el cáncer

El monarca, de 75 años, ha mostrado una apertura sin precedentes al hablar públicamente sobre su enfermedad, algo muy poco habitual en la familia real británica. Su retirada de la vida pública no le ha impedido participar en encuentros privados en los últimos meses, además de mostrarse activo en las redes sociales a través de fotografías y mensajes de vídeo. Unas apariciones que habían afianzado el optimismo sobre su estado de salud y que ya habían abierto la puerta a un posible retorno a sus compromisos en un futuro cercano. Algo que se ha confirmado finalmente este viernes.

El rey anunció que padece cáncer a principios de febrero tras ser sometido a una operación por agrandamiento de próstata, una intervención que no está relacionada con la enfermedad. Desde entonces ha sido la reina Camila y el príncipe Guillermo quienes se han hecho cargo de la mayoría de compromisos públicos en nombre del monarca, aunque el cáncer de la princesa de Gales, Kate Middleton, ha obligado a su esposo a ausentarse de algunos actos en los últimos meses. Con el retorno de Carlos III a la vida pública, la monarquía británica recupera a su figura más importante y acaba, al menos temporalmente, con las especulaciones.