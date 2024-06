Biden restringirá severamente el derecho a solicitar asilo en EEUU

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se dispone a adoptar la medida más restrictiva respecto al asilo tomada por ningún mandatario demócrata en los tiempos modernos. Con la inmigración como tema central de la campaña para las elecciones de noviembre en las que se mide a Donald Trump, Biden ha preparado una orden ejecutiva que le permitirá cerrar la frontera para los solicitantes de asilo de forma temporal en cuanto se supere un número de intercepciones de migrantes sin papeles en la frontera en un día.

Según los medios estadounidenses, Biden podría firmarla este mismo martes y ha invitado a varios alcaldes de ciudades fronterizas a que le acompañen en la Casa Blanca para el anuncio.

Se desconocen aún los términos exactos de la orden ejecutiva, de cuyo contenido miembros del equipo de Biden han informado en los últimos días a congresistas. En conversaciones anteriores que mantuvo la Administración del demócrata estudiando esta opción, no obstante, se planteaba que los agentes de fronteras pudieran rechazar a migrantes una vez que se superaran los 8.500 cruces en un solo día en la frontera con México o cuando en una semana hubiera una media diaria de 5.000, negándoles poder pedir asilo y en cambio deportándolos inmediatamente a México o sus países de origen.

No está decidido, no obstante y según fuentes de 'The New York Times', que esos vayan a ser los números incluidos en la orden ejecutiva. Las fuentes de 'Politico' hablan de un "cierre" a partir de que, en una semana, haya una media de 4.000 cruces diarios. Lo que parece, al menos según el 'Times', es que las medidas probablemente no se aplicarán a menores que entran solos en EEUU.

Ecos de Trump

La medida tiene ecos de una que Trump trató de implementar en 2018 y que entonces criticaron los demócratas y fue bloqueada por un tribunal federal, donde también se augura que habrá retos legales esta vez. Entonces el propio Biden la denunció, acusando a Trump de ser el primer presidente en la historia de EEUU que obligaba a pedir asilo desde otro país. "Vienes a EEUU y argumentas tu caso, así se busca asilo, explicando por qué lo mereces bajo la ley estadounidense", defendió en un debate en 2019.

Desde entonces, no obstante, se ha elevado para Biden la presión de algunos sectores de su propio partido y la de encuestas que, de cara a los comicios de noviembre, ponen en un lugar muy destacado la preocupación de los estadounidenses con la migración. Los sondeos también exhiben descontento con la gestión de Biden de la cuestión.

El demócrata trata de mostrarse proactivo, especialmente después de que los republicanos en el Congreso, siguiendo instrucciones de Trump para no dar al demócrata ninguna victoria en el tema de la inmigración de la que pudiera sacar rédito político, hundieran una propuesta bipartidista de legislación que habría reforzado la seguridad en la frontera y los fondos para tratar de reducir los problemas del sistema, donde un embudo en los tribunales de inmigración hace que los migrantes puedan pasar años en EEUU mientras se resuelven sus casos de asilo.

"Mientras los republicanos en el Congreso decidieron interponerse , el presidente no dejará de pelear para dar los recursos que personal de inmigración y fronteras necesitan para asegurarla", ha dicho en un comunicado Angelo Fernández, un portavoz de la Casa Blanca.