Netanyahu viaja a EEUU en pleno terremoto político por la retirada de Biden

Mientras Estados Unidos se revuelve por el giro en la campaña presidencial, el primer ministro de Israel, Binyamín Netanyahu, aterriza en el país. De una crisis a otra. Después de un fin de semana de bombardeos sobre Yemen y de las crecientes presiones de los familiares de los rehenes israelíes para que acepte una tregua, este lunes Bibi viaja hasta Washington para realizar su discurso ante el Congreso estadounidense. A medida que la cifra de víctimas mortales asciende a 39.000 palestinos en Gaza, el líder israelí busca fortalecer las relaciones con su aliado histórico. A su vez, Netanyahu prevé apartar el foco de las agresiones israelíes a los palestinos y moverlo hacia las amenazas de Irán y sus aliados en la región.

"Independientemente de a quién elija el pueblo estadounidense como próximo presidente, Israel sigue siendo un aliado fuerte e indispensable en Oriente Próximo", ha dicho antes de embarcar en el avión, acompañado de su esposa, Sara Netanyahu. Como parte de la delegación, están la exrehén Noa Argamani y su padre, Yaakov, a quienes las familias de los cautivos les han pedido que no acompañen al primer ministro. "Esto es un reconocimiento de que él no es responsable de los fracasos del 7 de octubre; de hecho, te está utilizando a ti para justificarlo", escribió hace unos días Dani Elgarat, cuyo hermano Itzik fue secuestrado el 7 de octubre, en X en un mensaje para Argamani. "Nos encontraremos en la situación absurda de protestar contra ti, y no queremos eso", decían otros familiares, mientras preparaban manifestaciones contra Netanyahu en suelo estadounidense.

"A 10 metros"

El primer ministro ha pospuesto su viaje un día, supuestamente porque había querido reunirse con el equipo negociador israelí antes de que este también viaje el jueves para retomar el diálogo después de dos semanas de parón. Las conversaciones para lograr un alto el fuego en la Franja de Gaza y la liberación de los rehenes retenidos allí por Hamás han suscitado un creciente optimismo últimamente. Incluso Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, dijo el viernes que "estamos en la línea de los 10 metros" para llegar a un acuerdo. Uno de los objetivos de Netanyahu con su viaje a Washington sería conseguir el apoyo del presidente Joe Biden para una posición israelí "dura" basada en los cuatro "puntos no negociables" del primer ministro, según un funcionario anónimo israelí. Estos incluyen una garantía de que Israel podría reanudar los combates, que debería cumplirse en cualquier acuerdo de liberación de rehenes y alto el fuego con Hamás.

Netanyahu aterriza en un EEUU políticamente incierto tras la retirada de Biden de la carrera presidencial. El primer ministro israelí "quiere demostrar que no ha socavado la relación de Israel con EEUU, como lo han acusado sus críticos internos y que sus vínculos con la Casa Blanca siguen siendo fuertes a pesar de las diferencias entre él y Biden sobre la conducción de las operaciones militares de Israel en Gaza", afirma Steven A. Cook, experto en política estadounidense en Oriente Medio en el Council on Foreign Relations. "Netanyahu también se esforzará por desviar la conversación del conflicto en Gaza hacia la amenaza que Irán y sus representantes representan no solo para Israel, sino también para EEUU", añade, a la vez que señala los planes del Ejército israelí para reducir operaciones en Gaza y centrar su atención en el sur del Líbano contra la milicia Hizbulá, para lo que busca "el apoyo militar y diplomático de EEUU".

39.000 muertos en Gaza

Tras meses de cierta tensión con Biden, que detuvo un envío de armas a Israel, y de oposición demócrata al Gobierno extremista israelí, los líderes republicanos de la Cámara de Representantes invitaron a Netanyahu para dar su discurso este miércoles. Se trata de su cuarto discurso ante el Congreso, más que cualquier otro líder mundial. En él se dirigirá a sus socios de Gobierno ultranacionalistas, clave para su supervivencia política y férreos defensores de no llegar a ningún acuerdo con Hamás, la Administración Biden y el Partido Republicano de Donald Trump, el que fue "el mejor amigo que Israel ha tenido en la Casa Blanca durante su mandato". Asimismo, Netanyahu prevé reunirse este martes con Biden y Harris, pero no con Trump, con quien mantendrá una llamada telefónica.

A su partida hacia Washington, Bibi sólo ha dejado atrás lamentos. El Ejército israelí ha anunciado la muerte de los rehenes Alex Dancyg y Yagev Buchshtav durante el cautiverio de Hamás en Jan Yunis hace varios meses. Está investigando la posibilidad de que fueran asesinados por fuego israelí. El Gobierno hebreo ya considera que un tercio de los más de 100 rehenes aún cautivos han muerto. Además, en la Franja de Gaza, se han superado los 39.000 muertos en casi 10 meses de guerra. Los bombardeos de tanques y ataques aéreos israelíes han matado este lunes al menos a 39 palestinos cerca de Jan Yunis después de emitir nuevas órdenes para que la gente abandonara algunos barrios de la zona de esta ciudad sureña del enclave. Este fin de semana los temores ante una escalada regional del conflicto se han multiplicado después de que Israel atacara mortalmente la ciudad portuaria de Hodeida, en el oeste de Yemen.