El expresidente de Argentina, Alberto Fernández, ha sido denunciado por su ex pareja y madre de su hijo Fabiola Yáñez, por violencia machista, que incluiría violencia física y hostigamiento. La denuncia se impulsó cuando, en junio, la justicia argentina, investigando un presunto tráfico de influencias del exmandatario, hallara en el teléfono móvil de María Cantero, la secretaria del expresidente, fotografías de Yáñez con signos de violencia en su cuerpo, así como mensajes de texto y de audio en los que la ex primera dama acusa a Fernández por estos golpes recibidos presuntamente en la Residencia presidencial de Olivos. Según Clarín, el juez Ercolini abrió en junio un legajo reservado en el expediente que decidió compartir con la Oficina de Violencia de Género de la Corte Suprema de Justicia Argentina, la cual pidió citar a la ex Primera Dama, quien vive en Madrid, con sus hijos. Aunque Yáñez informó inicialmente que no tenía intenciones de viajar a Argentina, este martes le comunicó al juez que sí impulsara la denuncia, tras lo cual Ercolini ordenó de inmediato medidas de restricción y protección en su favor.