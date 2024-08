"Todo el tiempo me golpeas", la denuncia de la exprimera dama contra el expresidente argentino Alberto Fernández

"Esto no funciona así, todo el tiempo me golpeas. Es insólito. No puede dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada. Y todo lo que trato de hacer con la mente centrada es defenderte y vos me golpeas físicamente. No hay explicación". La divulgación mediática de los mensajes a través de WhatsApp entre Fabiola Yáñez, entonces Primera Dama, y Alberto Fernández en sus días de presidente, agrega una nueva capa de estupor a los argentinos, enterados desde comienzo de semana de que el hombre que gobernó este país entre fines de 2019 y el 10 de diciembre de 2023 ejercía el "terrorismo psicológico" y la violencia física contra la madre de su pequeño hijo Francisco. Yáñez ha denunciado a Fernández ante el juez federal Julián Ercolini, quien lo imputó por lesiones leves.

En la noche del jueves, el portal ´Infobae` publicó capturas de una pantalla telefónica en la que también se pueden leer las respuestas del exjefe de Estado. "Pero deja de discutir. Al final terminamos peleados nosotros por todos los demás. Por favor. Ven". A lo que Yáñez añade: "Me vuelves a golpear. Estás loco". Y Fernández responde como si él fuera la víctima: "me siento mal"."Venís golpeándome hace 3 días seguidos", insiste Yáñez en otra conversación. "Me cuesta respirar", contesta su pareja.

El caso ha provocado un profundo revuelo en Argentina. El actual Gobierno de ultraderecha intenta capitalizarlo para embestir contra las políticas de género y los colectivos feministas que en su momento Fernández reivindicaba mientras tenía una vida paralela de "golpeador", como empezaron a llamarlo.

Según´Infobae`, la entonces Primera Dama le enviaba las fotos a Fernández reprochándole sus reacciones intempestivas. "Y cuando me zamarreaste de los brazos me dejaste moretones". Pero, a la vez, le remite otra foto con el ojo totalmente ennegrecido. "Esto es cuando me pegaste sin querer", le dice con un dejo de dolor e ironía. Todo este material está en manos del juez, quien ha resuelto medidas de restricción que le impiden a Fernández acercarse a su exesposa. También tiene prohibido abandonar el país. Ya fue notificado por el tribunal de la denuncia en su contra.

Otro escándalos paralelos

Ercolini se encontró con todo ese material a partir del peritaje del teléfono de María Cantero, histórica secretaria de Alberto Fernández, en el marco de otra causa por tráfico de influencia. Yáñez se comunicó por videoconferencia desde Madrid, donde reside, con funcionarios de la Dirección General de Acompañamiento, de Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC). También se le reforzará la custodia.

A la vez, el diario ´La Nación` divulgó un video de Fernández con una joven periodista durante los días más rigurosos de la pandemia en el despacho presidencial donde ella bebe cerveza y ambos hablan del amor que se tienen el uno por el otro.

La oposición ha comenzado a pedir medidas ejemplares contra el expresidente. "¿Cuándo sale Cristina Kirchner a pedir perdón por imponer a este innombrable como presidente y dejarnos en este desastre escandaloso que nos vuelve a poner bajo los ojos del mundo? ".

El dirigente social Luis D´Elia, quien proviene del kirchnerismo y apoyó a Fernández en su controversia con la exvicepresidenta, hizo un reclamo airado en su cuenta de X. "Si tiene un poco de dignidad tiene que encerrarse en su dormitorio, hacerle una carta pidiendo perdón a Fabiola, a sus hijos,a sus compañeros y al Pueblo Argentino y pegarse un tiro en la cabeza".