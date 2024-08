Trump pone en duda su participación en el debate con Kamala Harris el 10 de septiembre

El debate entre Donald Trump y Kamala Harris, organizado para el 10 de septiembre en ABC News, es uno de los momentos que se esperan con más expectación en la nueva fase de la campaña electoral en Estados Unidos. Que llegue a producirse ese duelo en Filadelfia, que será el primer encuentro cara a cara entre el expresidente republicano y la vicepresidenta demócrata antes de las presidenciales del 5 de noviembre, ha quedado en entredicho después de que el domingo Trump lanzara en Truth Social un mensaje atacando a ABC News.

“Por qué haría el debate contra Kamala Harris en esa cadena?”, planteó, señalando como "parciales" a sus periodistas y a colaboradores como la estratega demócrata Donna Brazile (cuyo nombre escribió mal). Ni los dos periodistas que citó ni la estratega serán los moderadores del debate, que ya habían sido anunciados.

“Escaquearse”

Este lunes, en un acto de campaña en Virginia tras un homenaje en el cementerio de Arlington a los 13 soldados estadounidenses que murieron hace tres años en un atentado durante la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán, el republicano ha insistido en que él y su equipo están “pensando sobre” si debe participar en el debate.

Trump ha subrayado que ABC no debería acoger el debate y ha acusado a Harris y su equipo de “querer cambiar las reglas”, pues han solicitado que, a diferencia de en el debate del 27 de junio que midió a Trump con el presidente Joe Biden, esta vez los micrófonos de cada uno de los candidatos no estén silenciados mientras habla el otro (algo que se adoptó en el primer debate a petición del equipo de Biden).

“La verdad es que quiere escaquearse. No quiere debatir. No es buena en los debates, no es una persona inteligente”, ha declarado Trump, que en su mensaje la víspera había tildado de “marxista” a Harris.

Trump, en esas mismas declaraciones, ha dicho que "no importa" si los micrófonos quedan abiertos todo el tiempo y que "probablemente" lo preferiría, unas declaraciones que han llevado a Brian Fallon, asesor de la campaña de Harris, a asegurar que "el asunto está resuelto", una declaración que se aventura demasiado optimista.

Segundo asalto

No es la primera vez que Trump pone en cuestión el encuentro, pactado hace meses, cuando el republicano se medía a Biden. El primer debate entre ambos en CNN marcó un punto de inflexión en la carrera. La desastrosa actuación del presidente de 81 años, que se mostró a menudo incoherente y perdido a lo largo de 90 minutos de una retransmisión que siguieron en vivo 51 millones de espectadores, desató el pánico entre los demócratas y disparó la campaña de presión a la que Biden acabó cediendo, renunciando a buscar la reelección.

A principios de este mes, cuando Harris ya se consolidaba como la candidata demócrata, Trump anunció que no debatiría en ABC News y propuso a cambio un duelo en Fox News. Ante la negativa de Harris, cinco días después acabó accediendo a mantener el debate planeado.

Se asumía que el formato y las reglas para ese encuentro en ABC News serían igual a lo pactado con anterioridad y que se replicaría el modelo del debate con Biden, pero cuando se anunció el acuerdo, nada estaba sellado. En el primer debate, además de los micrófonos silenciados, se acordó que los dos candidatos estuvieran de pie, que no hubiera público en el plató ni declaraciones iniciales y se prohibió a los candidatos tener notas sobre el estrado.

Jason Miller, uno de los asesores de Trump, ha denunciado que el equipo de la vicepresidenta ahora quiere cambiar esas reglas y ha aprovechado para insultar a la candidata. “Si Kamala Harris no es lo suficientemente inteligente para repetir los mensajes que quienes la manejan quieren que memorice, es su problema”, ha dicho en un comunicado a 'Politico', donde también ha subrayado que la candidata no ha dado de momento ninguna entrevista ni rueda de prensa.

Por su parte Fallon, el asesor de Harris, había aprovechado el rechazo de Trump y su equipo a los cambios de reglas para atacar al republicano. “Quienes le manejan prefieren los micrófonos silenciados porque no creen que su candidato pueda actuar de forma presidencial durante 90 minutos por sí mismo”. Fallon ha asegurado que Trump “debería dejar de esconderse tras el botón de silenciar” y ha dicho que la vicepresidenta “está lista para debatir en vivo y sin censura".

Históricamente un ente no partidista, la Comisión de Debates Presidenciales, organizaba los encuentros pero este año Trump y Biden acordaron negociar directamente con las cadenas. Además del debate del 27 de junio y el venidero 10 de septiembre, las campañas han acordado realizar otro cara a cara el 1 de octubre entre Tim Walz y J. D. Vance, aspirantes a la vicepresidencia. Y en el aire estaba la posibilidad de realizar uno más entre Trump y Harris en octubre, pero ahora incluso el primero entre ellos no es una certeza.