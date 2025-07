Trump estudia nuevas sanciones contra Putin: "Nos cuenta muchas tonterías en Ucrania"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha empleado en los dos últimos días el lenguaje más duro que se le recuerda contra el presidente ruso, Vladimir Putin, y ha escalado la presión sobre el Kremlin por sus acciones en la guerra de Ucrania, llegando a amenazar a Moscú con la imposición de sanciones.

“Putin siempre nos está dando muchas gilipolleces, si quieren que les diga la verdad. Es muy agradable con nosotros todo el tiempo, pero acaba resultando que no significa nada”, ha dicho un enervado Trump este martes a los periodistas durante una larga reunión de su gabinete que ha abierto durante más de 100 minutos a la prensa y a preguntas.

En esas declaraciones Trump ha reiterado un mensaje que ya dio la víspera ante las cámaras, en esa ocasión antes de la cena que celebró con el primer ministro de Israel, Binyamín Netanyahu. “No estoy contento con Putin, eso les puedo asegurar ahora mismo, porque está matando a mucha gente. Muchos de ellos son sus soldados, hasta 7.000 por semana, y no estoy feliz con Putin”, ha dicho el mandatario.

Inicialmente Trump no ha querido contestar a la pregunta de cómo piensa actuar ahora que esa relación con el líder ruso se está agriando, especialmente desde una llamada que mantuvieron ambos el jueves pasado en la que Putin le dejó claro que no tenía ninguna intención de renunciar a sus objetivos en Ucrania. Luego, ante un interrogante más detallado de qué podría hacer para que Putin entienda que empieza a desesperarle por las barreras que representa para su promesa de acabar con la guerra, Trump ha puesto sobre la mesa la posibilidad de sanciones a Rusia.

En concreto, el presidente estadounidense ha dicho que está estudiando una propuesta de ley que se ha presentado en el Senado y que contiene, ha dicho “sanciones muy, muy fuertes”. “Lo estoy considerando muy seriamente”, ha insistido el mandatario.

La falta de castigos de su Administración a Moscú, no obstante, es lo que ha provocado que tres demócratas en el Senado abran recientemente una investigación. Esos senadores acusan a Trump no solo de no haber aprobado ni una sanción, sino también de haber relajado algunas de las más de 6.200 que se impusieron durante el gobierno de Joe Biden contra entidades vinculadas al esfuerzo de guerra del Kremlin.

El lunes Trump había anunciado también en la Casa Blanca que iba a reiniciar el envío a Ucrania de armamento defensivo que el Pentágono había interrumpido la semana pasada. “Vamos a tener que hacerlo”, había dicho, hablando “sobre todo de armas defensivas” y justificándolo en que (los rusos) “les están golpeando muy, muy fuerte”.

Este martes ante la prensa el presidente estadounidense ha eludido contestar la pregunta clave de quién dio la orden de paralizar ese suministro de armamento a Kiev. Ya el viernes pasado, en un diálogo con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, sugirió que no había sido su decisión.