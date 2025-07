La UE busca alcanzar un acuerdo sobre aranceles con Estados Unidos "en los próximos días"

Cuando se cumple la fecha límite inicial de la tregua comercial --este 9 de julio--, la Unión Europea (UE) ha intensificado los contactos con Estados Unidos, a pesar de tener margen hasta el próximo 1 de agosto, y espera poder alcanzar un acuerdo con Washington "en los próximos días", ha dicho el Comisario de Comercio Maros Sefcovic.

Durante una intervención en el pleno de la Eurocámara, Sefcovic ha explicado que las negociaciones "se han intensificado considerablemente" en las últimas semanas. "Las discusiones son constructivas. Hemos abordado elementos clave como los aranceles, las barreras no arancelarias, la seguridad económica, las compras estratégicas, la inversión mutua, etc.", ha explicado el comisario.

Sefcovic ha asegurado que ambas partes han "avanzado mucho en el texto de la declaración conjunta o principio de acuerdo", y espera poder finalizar el acuerdo antes de la nueva fecha límite, el 1 de agosto, anunciada por Trump el pasado lunes. "Aunque este tiempo nos permite seguir afinando nuestro trabajo, espero alcanzar resultados satisfactorios, posiblemente incluso en los próximos días", ha dicho.

Los contactos entre Estados Unidos y la UE han continuado durante esta semana. El propio Sefcovic habló este martes con el secretario de Comercio de EEUU, Howard Lutnick. El comisario tendrá una segunda llamada con el representante comercial de Trump, Jameson Greer este miércoles. La pelota está ahora del lado norteamericano.

Carta o acuerdo

El presidente de EEUU anunció el martes que la UE podría recibir una carta en los próximos días. La Comisión Europea no espera el anuncio de nuevos aranceles, sino cerrar el trato. "Mientras que otras naciones se enfrentan a un aumento de los aranceles de Estados Unidos como consecuencia de las cartas que el presidente Trump envió el lunes, nuestras negociaciones han evitado que la UE se enfrente a aranceles más elevados", ha dicho Sefcovic.

El acuerdo en el que trabajan Bruselas y Washington, en cualquier caso, no es definitivo. Sería un texto legalmente no vinculante pero que permitiría aliviar la tensión por la escalada arancelaria y dar margen a la negociación. "No es el final, sino más bien el principio de un nuevo comienzo", ha dicho Sefcovic. "Lo veo como un marco fundacional que allana el camino para un futuro acuerdo comercial UE-EEUU en toda regla", ha añadido el comisario.

Cesiones

En los últimos días, la Comisión ha cambiado ligeramente su discurso. Ya no habla tanto de un acuerdo "equilibrado" y "mutuamente beneficioso", sino sobre todo de "previsibilidad" y "estabilidad" para los negocios. Bruselas quiere cerrar un trato que permita frenar la escalada y, después, negociar, tal y como pedían países como Alemania.

Sefcovic ha explicado que, como en cualquier negociación, la Comisión ha buscado un equilibrio entre "las exigencias de EEUU con nuestras propias prioridades y garantizando que nuestra autonomía reguladora permanezca intacta". Pero admite que habrá que ceder.

"Aunque seguimos comprometidos con la consecución de un acuerdo satisfactorio, debemos reconocer que seguirá habiendo cierto grado de reequilibrio", ha dicho el esloveno. Sefcovic ha explicado que esto es el resultado de dos visiones muy distintas sobre el intercambio comercial transatlántico, con Washington considerando injusta la relación.

El comisario ha asegurado que Bruselas ha establecido líneas rojas. "Nuestra legislación y nuestro marco regulador siguen siendo innegociables", ha dicho. "Seguimos comprometidos con nuestro objetivo, que es restablecer la previsibilidad, proporcionando a las empresas, los trabajadores y los consumidores el alivio que buscan y merecen frente a una escalada no deseada y perjudicial", ha añadido.

"El mensaje es claro. Nos atenemos a nuestros principios. Defendemos nuestros intereses. Seguimos trabajando de buena fe. Y nos preparamos para todos los escenarios", ha dicho también en el Parlamento la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. El próximo 14 de julio expira la suspensión de las primeras contramedidas que los Veintisiete aprovecharon en respuesta a los aranceles sobre el aluminio y el acero. Mantenerla o no dependerá de lo que pase en los próximos días.

Suscríbete para seguir leyendo