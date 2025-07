DIRECTO | Última hora del conflicto Hamas-Israel

Israel reitera en pleno verano que los palestinos de Gaza tienen prohibido entrar al mar

El Ejército israelí reiteró este sábado a la población de la Franja de Gaza que le prohíbe entrar al mar y que las tropas castigarán cualquier acceso al agua, mientras buena parte del enclave se encuentra desplazado en la costa, en tiendas de campaña bajo las altas temperaturas. "La entrada en el mar está prohibida. Las tropas del Ejército harán cumplir cualquier violación de estas restricciones. Instamos a los pescadores, nadadores y buceadores a que eviten entrar en el mar", advirtió el portavoz en árabe de las fuerzas armadas de Israel, Avichay Adraee, en un comunicado en la red social X. La orden está en vigor desde el 7 de octubre de 2023, cuando Israel lanzó su ofensiva en respuesta al ataque de Hamás contra su territorio, apunto la prensa local. El diario The Times of Israel añadió además que el Ejército ataca a causa de esta prohibición a quienes se adentran en el mar con mayor profundidad y no a los bañistas, si bien la orden militar es generalizada.