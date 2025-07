Guerra de Ucrania, hoy en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

El Kremlin descarta "avances milagrosos" en la tercera ronda de negociaciones con Ucrania

El Kremlin descartó hoy que se puedan producir "avances milagrosos" durante la tercera ronda de negociaciones con Ucrania, que se celebrará el miércoles en Estambul, según la Presidencia turca. "Por supuesto, no hay ningún motivo para esperar alguna clase de avance milagroso. Dada la actual situación, esto es difícilmente posible", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria. Al mismo tiempo, no confirmó oficialmente en ningún momento la participación rusa y expresó su confianza en que la tercera ronda se celebre "esta semana" después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, amenazara a Moscú con sanciones y aranceles si no lograba un acuerdo con Kiev en un plazo de 50 días, es decir, antes de septiembre.