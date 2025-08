DIRECTO | Última hora del conflicto Hamas-Israel

La Yihad Islámica difunde imágenes del rehén Rom Braslavski en Gaza antes de su desaparición

La Yihad Islámica Palestina difundió a última hora del jueves un vídeo de propaganda psicológica con imágenes del rehén israelí-alemán Rom Braslavski, presuntamente grabadas dos días antes de que el grupo anunciara haber perdido el contacto con sus captores tras sufrir un ataque israelí.

El vídeo muestra a Rom Braslavski extremadamente delgado y pálido, con algunas heridas en la piel, viendo imágenes de niños desnutridos en una televisión. El rehén se dirige a cámara durante cerca de cinco minutos sin parar de llorar, visiblemente afectado.

"Cada vez que quiero ir al baño me mareo y me caigo, no puedo respirar. Me da miedo no salir de aquí", dice con un hilo de voz el cautivo, de 22 años y que lleva 23 meses encerrado en la Franja.