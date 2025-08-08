DIRECTO | Última hora del conflicto Hamas-Israel

El conflicto en Oriente Próximo continúa con la ofensiva de Israel sobre Gaza y la tensión con Irán. Los ataques del ejército del país hebreo, que comenzaron tras los atentados del Hamás del 7 de octubre de 2023, han dejado ya más de 50.000 muertos en la Franja. Mientras tanto, prosiguen los contactos en busca de una tregua que acercque el final del conflicto.

Sigue aquí la última hora del conflicto, en directo.

Al menos siete detenidos en Israel en marchas contra la ofensiva en Gaza Las autoridades israelíes han detenido este jueves al menos a siete personas en manifestaciones contra la ofensiva militar en la Franja de Gaza, y han empleado caballería y cañones de agua para dispersar las multitudinarias protestas celebradas frente a la sede del Likud --el partido del primer ministro, Benjamin Netanyahu--, así como en las inmediaciones de la oficina del propio Netanhayu en Jerusalén. En esta ciudad, las protestas han contado con familiares de supervivientes y de secuestrados, han pedido un acuerdo para su liberación y el fin de la ofensiva israelí sobre el enclave palestino, pronunciando, entre otros eslóganes, "la presión militar está matando a los rehenes", según ha recogido el portal de noticias israelí Ynet.

El Gobierno de Israel aprueba el plan militar de Netanyahu para ocupar la Ciudad de Gaza El Gabinete de Seguridad del Gobierno de Israel dio luz verde en la madrugada de este viernes a un plan militar propuesto por el primer ministro, Benjamín Netanyahu, para ocupar la Ciudad de Gaza, en el norte del enclave. (Seguir leyendo)

Hamás dice que las declaraciones de Netanyahu revelan los motivos de su "retirada" de las negociaciones El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha considerado que las declaraciones realizadas por el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, revelan los motivos de su "retirada" de las negociaciones para un alto el fuego en la Franja de Gaza, donde la ofensiva israelí ha dejado más de 61.200 palestinos desde el 7 de octubre de 2023. Horas antes, durante una entrevista al canal de televisión estadounidense Fox News, había declarado su intención de tomar el control del enclave palestino "por seguridad" y posteriormente ceder su administración a un gobierno de transición liderado por fuerzas árabes, negando los rumores sobre una anexión completa de la Franja. "Las declaraciones de Netanyahu representan un claro cambio de rumbo en las negociaciones y revelan claramente los verdaderos motivos de su retirada de la ronda final, a pesar de nuestra proximidad a un acuerdo final", reza un comunicado recogido por el diario 'Filastín', afín al grupo.

El primer ministro palestino: "Construiremos Gaza y estableceremos un Estado". El primer ministro de la Autoridad Palestina -que gobierna en partes de Cisjordania ocupada-, Mohamed Mustafa, afirmó este jueves que no dejará solo al pueblo de Gaza. "Construiremos Gaza y estableceremos un Estado", añadió. "Esperamos que en las próximas semanas cese la guerra y comencemos a trabajar para reconstruir Gaza, en cooperación con nuestros hermanos en Egipto y muchos países del mundo", dijo Mustafa en el día en que se reúne el Gobierno israelí para decidir el futuro de su ofensiva en Gaza, con la amenaza de hacerse con el control de toda la Franja.

Al menos siete muertos en dos ataques israelíes contra el este del Líbano Al menos siete personas murieron y otras diez resultaron heridas este jueves en dos bombardeos israelíes contra el Valle de la Bekaa, en el este del Líbano, en medio de una intensificación de sus acciones coincidiendo con los intentos de desarmar al grupo chií libanés Hizbulá. Por un lado, un ataque israelí alcanzó a un vehículo en la carretera de Masnaa, lo que causó la muerte de seis personas e hirió a una decena más, informó en un comunicado el Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud Pública del Líbano. Poco tiempo antes, otro bombardeo había tenido como objetivo la localidad también oriental de Kfar Dan, en el distrito de Baalbek, donde pereció una séptima persona, según el mismo departamento gubernamental.

Netanyahu quiere ocupar toda la Franja de Gaza y entregar el gobierno a un poder civil "que no sea Hamás" El primer ministro israelí, Binyamín Netanyahu, ha asegurado este jueves que la intención de su país es el futuro control militar de toda la Franja de Gaza, bombardeada y parcialmente invadida por el Ejército del Estado hebreo desde la ofensiva israelí empezada hace 20 meses, tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, y más adelante, sin especificar cuándo, entregar el gobierno a un poder civil que nada tenga que ver con Hamás.

Israel mató a 98 gazatíes el miércoles, 51 murieron mientras buscaban ayuda humanitaria El Ministerio de Salud de Gaza informó este jueves de que al menos 98 personas murieron el miércoles por los ataques israelíes en la Franja de Gaza, 51 de ellas mientras buscaban ayuda humanitaria. Según el informe diario de Sanidad publicado este jueves, que recoge cifras del día anterior, 100 cuerpos (dos de ellos recuperados de los escombros) fueron llevados a hospitales de la Franja, entre ellos 51 personas que buscaban ayuda humanitaria.

Israel exacerba el hambre de los gazatíes con la destrucción de sus cultivos Si una característica define a la Franja de Gaza es la generosidad de su tierra. Históricamente, tanto agricultores como palestinos de a pie se han nutrido de las frutas, verduras, frutos secos y cereales que, en abundancia, recogen de sus fértiles cultivos. Ahora, Israel, que está usando sin miramientos el hambre como arma de guerra, ha puesto también coto al acceso a las parcelas cultivables de tal manera que tan solo un 1,5% de las mismas queda a disposición de los palestinos. Es un dato facilitado por Naciones Unidas, muy inferior al 4% del pasado mes de abril, lo que demuestra que el Estado hebreo, además de vetar la entrada de camiones de ayuda humanitaria, está negando a los gazatíes la posibilidad de alimentarse con los productos de la tierra. Lea aquí toda la información al completo

EEUU pide "no eclipsar" la situación de los rehenes en Gaza con la crisis humanitaria El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha instado a evitar que la situación en la que se encuentran los rehenes que permanecen secuestrados en la Franja de Gaza "quede eclipsada" por la crisis humanitaria que atraviesa el enclave palestino, al tiempo que ha denunciado que es precisamente el asunto de los rehenes el que "recibe menos atención" por parte de la comunidad internacional. "Hay mucha atención a la cuestión humanitaria, y estamos haciendo todo lo posible para ayudar, pero no se presta atención suficiente al hecho de que hay 20 personas que no tienen nada que ver con esto y que siguen secuestradas en los túneles, corriendo el riesgo de morir en cualquier momento", ha lamentado Rubio durante una entrevista con la cadena Fox News.