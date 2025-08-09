Tiroteo
Un adolescente abre fuego y hiere a tres personas en Times Square, Nueva York
Redacción
Un adolescente armado de 17 años abrió fuego e hirió a tres personas el sábado en Times Square, en Nueva York, según informó la policía de la ciudad estadounidense.
El incidente, que empezó después de que "una disputa verbal entre dos personas escalara", tuvo lugar alrededor de la 1.20 horas de la madrugada, hora loca, ha explicado la policía a varios medios de comunicación. Los heridos tienen entre 19 y 65 años y se encuentran estables.
El tirador fue detenido por la policía en el lugar de los hechos y está a la espera de que se le imputen los cargos.
El tiroteo provocó escenas de pánico entre las personas que se hallaban en la zona en ese momento. Vídeos colgados en las redes sociales muestran a gente huyendo a la carrera.
La Policía de Nueva York anunció hace unos días que la ciudad ha registrado el número más bajo de tiroteos desde que empezaron a contabilizarse. En los primeros 7 meses del año se produjeron 412 incidentes con 489 víctimas en total.
- Un incendio pone en jaque a las casas junto al pantano de Valdesalor
- Cinco horas con menores a la intemperie a 39 grados en Cáceres: así fue la asistencia de DYA para ayudar a 30 personas
- La alcaldesa de Casar de Cáceres, sobre el parque acuático: 'No tengo noticias desde diciembre
- La carretera de Cáceres por la que pasan más de 10.000 coches al día que se está reparando
- Esta es la nueva ordenación del tráfico en la ronda de San Francisco de Cáceres
- La Justicia corrige al Ayuntamiento de Trujillo por negar el uso de terraza a un negocio
- El PSOE de Extremadura advierte que solo uno de cada 100 turistas decide visitar la región
- Muere una niña de 10 años en un accidente de tráfico que ha dejado otros ocho heridos en la A-5