Guerra de Ucrania, hoy en directo: Líderes europeos advierten que la paz en Ucrania no se puede decidir sin Kiev

Rusia intercepta más de 120 drones ucranianos en varias regiones del país

Las fuerzas de la Defensa aérea rusa han derribado durante la madrugada de este domingo un total de 121 vehículos aéreos no tripulados ucranianos en distintas regiones del país buena parte de los cuales tenían como objetivo Crimea, Briansk y Bélgorod, entre otras regiones, según han informado las autoridades del Kremlin.

"Durante la noche del 09 de agosto a las 20.00 horas y hasta las 06.10 horas de Moscú del 10 de agosto, los sistemas de alerta de defensa aérea destruyeron e interceptaron 121 vehículos aéreos no tripulados de tipo aeronáutico ucranianos", ha señalado el Ministerio de Defensa de Rusia en un mensaje desde su canal de Telegram.