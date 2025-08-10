Un arrestado
Al menos un muerto y dos heridos graves por un apuñalamiento en un pub en Alemania
Un hombre de 41 años ha sido detenido por los hechos
EP
Al menos una persona ha perdido la vida de forma violenta y varias más han resultado heridas tras un enfrentamiento que ha tenido lugar este sábado por la noche en un bar del centro de Geldern, una ciudad en el oeste de Alemania, según han informado fuentes policiales.
El autor de este crimen --arrestado en relación con el incidente-- ha sido identificado como un varón de 41 años, de acuerdo con declaraciones de un portavoz policial, que ha apuntado que se tienen sospechas de que el agresor habría utilizado un cuchillo como arma durante la agresión.
Las autoridades han desplegado un equipo especializado en homicidios para investigar el suceso, que se ha desarrollado cerca de un establecimiento situado en la plaza principal de la localidad.
Por el momento, no han trascendido más detalles sobre la identidad del fallecido ni de los heridos, así como tampoco sobre la motivación de las agresiones. De hecho, fuentes policiales han estimado que aún es muy pronto para "establecer un móvil para el ataque".
