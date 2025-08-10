Netanyahu asegura que Israel “no tiene otra opción” que ampliar su ofensiva en Gaza y vencer a Hamás

El primer ministro de Israel, Binyamín Netanyahu, se ha dirigido a la prensa este sábado para “combatir las mentiras y difundir la verdad”, tras anunciar este jueves la intención de tomar el control militar de toda la Franja de Gaza.

El anuncio de esta ambiciosa operación había chocado frontalmente con la comunidad internacional, que ha expresado su oposición a una operación que supondría el desplazamiento forzado y una mayor miseria para los dos millones gazatíes.

Netanyahu ha matizado que su “objetivo no es el de ocupar Gaza, sino de liberarla de Hamás”. Para ello, ha establecido cinco principios para acabar con la guerra, que pasan por el desarme de Hamás, la liberación de todos los rehenes, la desmilitarización de Gaza, la garantía de la seguridad del estado hebreo y el establecimiento de una administración civil no israelí, sin lazos con el grupo terrorista ni con la Autoridad Palestina.