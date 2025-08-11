En Directo
Guerra de Ucrania, hoy en directo: JD Vance dice que ni Rusia ni Ucrania quedarán "superfelices" con el acuerdo negociado por Trump
Los ministros de Exteriores de la Unión Europea tratarán este lunes por videoconferencia la reunión prevista para el viernes que viene entre los presidentes de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladimir Putin
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
JD Vance dice que ni Rusia ni Ucrania quedarán "superfelices" con el acuerdo negociado por Trump
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, reconoció este domingo que tanto Rusia como Ucrania quedarán "insatisfechos" con el acuerdo de paz que impulsa el mandatario Donald Trump, quien el viernes se reunirá con el líder ruso, Vladímir Putin, en Alaska. El acuerdo "no va hacer a nadie superfeliz. Tanto los rusos como los ucranianos, probablemente al final del día, van a estar insatisfechos con él. Pero no creo que puedan sentarse y tener esta negociación sin el liderazgo de Donald J. Trump", declaró Vance en una entrevista con Fox News.
Al menos tres muertos por artefactos explosivos en las costas de la provincia ucraniana de Odesa
Al menos tres personas han muerto por la explosión de artefactos sin detonar en playas de la región de Odesa (sur) en las que las autoridades ucranianas habían prohibido el baño, en el marco de la invasión rusa de Ucrania.
El gobernador de Odesa, Oleg Kiper, ha explicado que un hombre ha muerto en Karolino-Bugaz, y una mujer y otro varón han fallecido en Zatoka. "Todos fueron alcanzados por explosivos mientras nadaban en zonas prohibidas. Esto demuestra una vez más: ¡estar en zonas acuáticas no verificadas es mortalmente peligroso!", ha declarado.
Rusia llama a EEUU a renunciar a la presiones y alerta de una permanente tensión nuclear
El viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, llamó hoy a Estados Unidos a renunciar a las presiones como forma de hacer política y alertó de que la tensión nuclear no disminuye en el mundo, de cara a la cumbre ruso-estadounidense que se celebrará el 15 de agosto en Alaska.
"El tira y afloja, las acciones impulsivas, la presión (...), vemos que en Washington hay una tendencia a actuar a través de la presión. Pero creo que ahora es el momento de dar una oportunidad para que hablen los políticos y diplomáticos", comentó en declaraciones a la televisión pública.
Riabkov subrayó que en estos momentos se necesita "voluntad política para reducir la temperatura de estas recalentadas relaciones internacionales".
El Ejército ucraniano confirma el ataque contra refinería rusa en Sarátov
El Estado mayor del Ejército ucraniano confirmó este domingo un ataque con drones contra la refinería rusa de Sarátov, a unos 700 kilómetros de la frontera, que habían avanzado canales de Telegram ucranianos.
"Como resultado del impacto de drones en las instalaciones de la empresa se registraron explosiones y un incendio", escribió la institución castrense en Facebook.
"La refinería de crudo de Sarátov es una de las infraestructuras de combustible clave de la Federación Rusa, implicada en el suministro de derivados del petróleo a las fuerzas de ocupación. Su capacidad de refinado anual es de hasta siete millones de toneladas de crudo", agregó.
Ucrania innova en drones kamikaze en medio de intensa carrera tecnológica con Rusia
Mientras se intensifica la carrera tecnológica entre Ucrania y Rusia, unos ingenieros en Járkov trabajan a contrarreloj para refinar el diseño y acelerar la producción de drones kamikaze de fibra óptica, un tipo relativamente nuevo de vehículos aéreos no tripulados que recientemente ha favorecido a Rusia en el campo de batalla.
Estos drones, controlados por soldados sobre el terreno a través de un fino cable de fibra óptica que se va desenrollando según el vehículo se aleja, son más lentos y más difíciles de operar, pero tienen la ventaja de ser inmunes a las interferencias electrónicas mientras recorren distancias cada vez mayores hasta impactar en su objetivo.
Las fuerzas rusas fueron las primeras en incrementar su uso para tender emboscadas a vehículos militares en desplazamiento a 5-15 kilómetros del frente, con un impacto sustancial para la logística ucraniana, explicaron a EFE en entrevistas realizadas en julio y agosto varios soldados y oficiales en Járkov, en el frente nororiental.
Rusia califica de "panfleto nazi" la declaración conjunta de la UE
La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova, ha calificado este domingo de "panfleto nazi" la declaración conjunta de la Unión Europea y varios países europeos en el que han reclamado voz para Ucrania de cara a la reunión de la próxima semana entre los jefes de Estado de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladimir Putin, respectivamente.
"Otro panfleto nazi afirma que la paz en Ucrania solo se lograría presionando a Rusia y apoyando a Kiev", ha señalado a través de su canal de Telegram tras criticar que no hayan pedido la interrupción del suministro de armas "a los terroristas de Kiev". "La relación entre las burocracias de (Kiev) y Bruselas ya roza la necrofilia, y se distingue por la ardiente reciprocidad entre las partes", ha agregado.
La declaración conjunta, en la que sostuvieron que "el camino hacia la paz en Ucrania no puede decidirse sin Ucrania", llegó después de que las autoridades estadounidenses y rusas confirmaran que Trump y Putin se reunirán el próximo viernes en el estado de Alaska.
El ministro de Defensa polaco ve un alto el fuego en Ucrania "más cerca que nunca"
El ministro de Defensa y vice primer ministro polaco Wladyslaw Kosiniak-Kamysz afirmó este domingo que la posibilidad de un alto el fuego en Ucrania está más cerca que nunca desde el inicio de la guerra y manifestó la convicción de que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, será invitado a participar en los contactos que están manteniendo a tal efecto EE. UU. y Rusia.
"Creo que estamos más cerca que nunca de la posibilidad de por lo menos acordar un alto el fuego. Los próximos días lo confirmarán", afirmó en un encuentro con la prensa en Varsovia, en declaraciones citadas por la agencia PAP.
Zelenski aplaude la postura de la UE y países europeos sobre su inclusión en la reunión entre Trump y Putin
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha aplaudido este domingo la postura de la Unión Europea y varios países europeos, que en la víspera reclamaron voz para Ucrania en la reunión de la próxima semana entre los jefes de Estado de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladimir Putin, respectivamente.
Zelenski ha asegurado que Kiev "valora y apoya plenamente" la declaración conjunta firmada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el presidente de Francia, Emmanuel Macron; el canciller alemán, Friedrich Merz; los primeros ministros de Reino Unido e Italia, Keir Starmer y Giorgia Meloni; y el presidente de Finlandia, Alexander Stubb.
Rusia intercepta más de 120 drones ucranianos en varias regiones del país
Las fuerzas de la Defensa aérea rusa han derribado durante la madrugada de este domingo un total de 121 vehículos aéreos no tripulados ucranianos en distintas regiones del país buena parte de los cuales tenían como objetivo Crimea, Briansk y Bélgorod, entre otras regiones, según han informado las autoridades del Kremlin.
"Durante la noche del 09 de agosto a las 20.00 horas y hasta las 06.10 horas de Moscú del 10 de agosto, los sistemas de alerta de defensa aérea destruyeron e interceptaron 121 vehículos aéreos no tripulados de tipo aeronáutico ucranianos", ha señalado el Ministerio de Defensa de Rusia en un mensaje desde su canal de Telegram.
Líderes europeos advierten que la paz en Ucrania no se puede decidir sin Kiev
Los líderes de seis países europeos y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, emitieron este sábado un comunicado conjunto en el que advirtieron que "el camino a la paz en Ucrania no puede ser decidido sin Ucrania", según el texto difundido por el Gobierno británico.
El comunicado, firmado por Von der Leyen, junto a los mandatarios del Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Polonia y Finlandia, llega días antes de la reunión prevista entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, en Alaska el próximo 15 de agosto, para abordar un posible acuerdo que termine con la guerra en Ucrania.
