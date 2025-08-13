Un niño de 13 años atropella mortalmente a una mujer en Milán al volante de un coche robado

Una mujer de 71 años, Cecilia De Astis, falleció el lunes por la tarde en la Via Saporano de Milán cuando fue atropellada por un menor de edad de 13 años al volante de un coche robado. Tanto el conductor como otros tres menores que viajaban en el coche sustraido se dieron a la fuga a pie sin atender a la víctima y, posteriormente, fueron detenidos. El vehículo, que había sido denunciado como robado la noche anterior por unos turistas franceses, fue abandonado poco después del accidente.

El suceso ha desatado la polémica en el país transalpino porque los jóvenes, -un niño y niña de 11 años, el hermano de esta de 12 y otro chico de 13- no pueden asumir responsabilidades desde el punto de vista penal al no tener la edad necesaria para ser enjuiciados. El fiscal, Enrico Pavone, ha abierto un expediente por homicidio en carretera agravado por falta de asistencia, un delito que en Italia conlleva detención inmediata. Sin embargo, si se confirma que los implicados son menores de 14 años, el caso pasará directamente a manos de la Fiscalía de Menores, ya que no pueden ser responsabilizados penalmente como adultos.

La investigación permanece abierta para esclarecer cómo los menores pudieron acceder a un coche robado. Sus progenitores fueron informados de la situación e interrogados por si podían aportar información relevante. La policía siguió a los chicos hasta el campamento en el que viven y allí fueron detenidos.

Conmoción

La comunidad de Gratosoglio está conmocionada por lo sucedido. Muchos residentes han expresado su indignación y tristeza por la pérdida de Cecilia De Astis. "Era una persona amable, siempre dispuesta a ayudar a los demás", dijo un vecino a la cadena de noticias Cuatro.

Las cámaras de seguridad de la zona grabaron toda la escena. El coche tomó una curva a gran velocidad, derrapó, subió a la acera cubierta de hierba junto a una parada de autobús embistiendo violentamente a la víctima. Luego, sin frenar, se estrelló contra una señal de tráfico.

Cecilia De Astis había nacido en Ruvo di Puglia y cumplió 71 años el pasado 21 de junio. Desde hacía tiempo era viuda y había trabajado más de tres décadas en la fábrica de algodón Cederna de la ciudad, apunta el medio 'La Milano'.

El vehículo implicado pertenecía a un joven francés de 20 años que estaba en Milán de vacaciones junto a tres amigos. La noche del domingo, mientras regresaban a su hostal, el coche fue robado en plena calle. Al día siguiente, fue usado por los menores que cometerían este crimen.