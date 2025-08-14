Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Zelenski agradece a Merz las reuniones virtuales con Trump sobre Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, agradeció este miércoles al canciller alemán, Friedrich Merz, la organización de las reuniones virtuales con líderes europeos y el jefe de Estado estadounidense, Donald Trump, mantenidas este miércoles a iniciativa del germano.

"Estoy agradecido al canciller alemán Friedrich Merz por acoger este formato especial de conversación entre Europa y Estados Unidos", dijo Zelenski en un mensaje publicado en la red social X que acompañó de una foto en la que él y el líder del Gobierno germano se saludan junto a un helicóptero en la Cancillería Federal.

"En Europa compartimos la misma visión de los principios fundamentales que pueden garantizar la dignidad y la seguridad de los europeos. Estamos cooperando de manera constructiva con Estados Unidos. Estamos preparando medidas conjuntas", señaló Zelenski.