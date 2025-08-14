Censura

Rusia prohíbe la oenegé Reporteros Sin Fronteras, tras declararla "indeseable"

La oenegé lamenta que "la casi totalidad de los medios independientes" hayan sido prohibidos en Rusia

Vladimir Putin, presidente de Rusia

Vladimir Putin, presidente de Rusia / Europa Press/Contacto/Vyacheslav Prokofyev/Kremlin

Europa Press

Rusia ha informado este jueves de que ha incluido a la oenegé Reporteros sin Fronteras (RSF) a la lista de organizaciones "indeseables", una medida que prohíbe su labor en el país y que está vinculada a la guerra de Ucrania.

El Ministerio de Justicia ha publicado este jueves en su página web una lista actualizada de organizaciones después de que la Fiscalía rusa haya incluido a RSF, fundada en 1985 y con sede en Francia, y a la oenegé estadounidense Grupo 36.

La legislación sobre organizaciones indeseables fue adoptada en 2015 y su objetivo pasa por regular oenegés y otras entidades que reciben financiación de fuentes extranjeras. En la lista se encuentran Amnistía Internacional, Greenpeace o la ONG Freedom House, entre otras.

Las autoridades rusas han declarado "indeseables" a numerosas organizaciones extranjeras desde el inicio de la invasión, hace ya más de tres años, por lo que sus actividades y las de aquellos que las apoyan están completamente prohibidas en territorio ruso.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents