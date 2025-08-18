En Directo

Minuto a minuto

DIRECTO | Última hora del conflicto Hamas-Israel

Israel mató a 62 gazatíes el viernes, 26 buscando ayuda humanitaria, según Hamás

Palestinos hacen cola para recibir agua en Ciudad de Gaza, este martes.

Palestinos hacen cola para recibir agua en Ciudad de Gaza, este martes. / EFE

O. González / J. L. Escudero / A. Romero / S. Vázquez

El conflicto en Oriente Próximo continúa con la ofensiva de Israel sobre Gaza y la tensión con Irán. Los ataques del ejército del país hebreo, que comenzaron tras los atentados del Hamás del 7 de octubre de 2023, han dejado ya más de 50.000 muertos en la Franja. Mientras tanto, prosiguen los contactos en busca de una tregua que acercque el final del conflicto.

Sigue aquí la última hora del conflicto, en directo.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El incendio sigue 'desbocado' pero la evolución del flanco sur permite desconfinar Casas del Monte y Segura de Toro
  2. Nuevas evacuaciones por el fuego de Jarilla, 'totalmente descontrolado y en manos de la meteorología
  3. El Gobierno comunica a la Junta que no puede aportarle más medios para luchar contra el fuego
  4. El fuego obliga a cortar la carretera de Cabezuela del Valle a Hervás y son tres las vías afectadas en la región
  5. Nueva alerta roja este domingo en Extremadura por temperaturas de hasta 44 grados
  6. Tres décadas en diez imágenes: Cáceres tiene más cerca que nunca su puente
  7. Así avanza el incendio a Hervás: la vista desde el pueblo
  8. Francisco Majadas, vecino de Hervás: 'Esto es tremendo y lo que nos preocupa es la noche

Frutas y verduras ecológicas de temporada en la Feria del Huerto de Tentudía en Monesterio

Frutas y verduras ecológicas de temporada en la Feria del Huerto de Tentudía en Monesterio

Chus Mateo, sobre su salida del Real Madrid: "Mis jugadores no me hicieron la cama, rotundamente no"

Chus Mateo, sobre su salida del Real Madrid: "Mis jugadores no me hicieron la cama, rotundamente no"

Fallece un varón de 70 años por altas temperaturas en Plasencia

Fallece un varón de 70 años por altas temperaturas en Plasencia

Valeri, examante de Álvaro Muñoz Escassi, víctíma de una brutal agresión en su propia casa

Valeri, examante de Álvaro Muñoz Escassi, víctíma de una brutal agresión en su propia casa

Irene Montero pide a Sánchez decretar el nivel 3 de emergencia: "El Gobierno debe tomar el control"

Irene Montero pide a Sánchez decretar el nivel 3 de emergencia: "El Gobierno debe tomar el control"

Lanzamientos de videojuegos de la semana: del estreno de Black Myth: Wukong en Xbox a un nuevo Delta Force

Lanzamientos de videojuegos de la semana: del estreno de Black Myth: Wukong en Xbox a un nuevo Delta Force

El 60 por ciento de la superficie terrestre del mundo ya se encuentra en estado crítico

El 60 por ciento de la superficie terrestre del mundo ya se encuentra en estado crítico

La policía local de Navalmoral de la Mata detiene a un hombre por allanamiento de morada

La policía local de Navalmoral de la Mata detiene a un hombre por allanamiento de morada
Tracking Pixel Contents