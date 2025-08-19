"¡Misiles y fusiles para la clase obrera". Maduro convoca a las milicias ante la cercanía de tres destructores norteamericanos al mar venezolano

"¡Misiles y fusiles para la clase obrera, para que defienda nuestra patria! ". Nicolás Maduro anunció la movilización de más de cuatro millones de efectivos de la Milicia Nacional en respuesta al despliegue en aguas del Caribe, cerca de la zona marítima venezolana, de tres destructores con 4.000 marines, aviones espía P-8 y submarinos de Estados Unidos, destinados supuestamente a combatir el narcotráfico internacional. Maduro dijo que también se activarán "todos los mecanismos necesarios" para defender el territorio. El avance tiene lugar después de que la administración de Donald Trump vinculara a Maduro con un llamado Cartel de los Soles y pusiera precio a su cabeza: 50 millones de dólares. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, advirtió también este martes que Washington está dispuesto a "usar todo su poder" para poner freno al "flujo de drogas hacia su país". El mandatario venezolano, añadió Leavitt, "es un líder fugitivo de este cartel".

Leavitt remarcó también que Trump "ha sido muy claro y consecuente" con respecto a Venezuela y esa es la razón del envío de los barcos son el USS Gravely, el USS Jason Dunham y el USS Sampson, cargados con misiles guiados Aegis. Consultada sobre la posibilidad de que tropas norteamericanas pisen suelo venezolano, la funcionaria dijo que Estados Unidos "está preparado para usar todos los recursos del poder estadounidense" para "llevar a los responsables (del narcotráfico) ante la justicia.

"Vamos a seguir avanzando en el plan de activación de las milicias campesinas y de las milicias obreras, con los cuerpos de combatientes obreros en todas las fábricas y centros de trabajo del país", aseguró Maduro durante un acto en las inmediaciones del teatro Teresa Carreño de Caracas. La milicia fue creada por Hugo Chávez y se encuentra adscrita a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). El presidente condenó a su vez "la renovación de las amenazas extravagantes, estrambóticas y estrafalarias” de Estados.

El ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello, informó a su vez que la Marina de guerra venezolana también se desplegará "en todo el Caribe... en nuestro mar, en nuestra propiedad". Se prohibió además por un mes todas las actividades relacionadas con Aeronaves Pilotadas a Distancia (RPA), incluyendo drones y aeromodelos.

Preocupación regional

"¿Quién quiere la guerra, quien quiere violencia, quien quiere un conflicto, la derecha fascista? ", se había preguntado Maduro días atrás cuando la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, aumentó la recompensa a quienes ofrezcan información sobre sus movimientos

La situación desencadenada por ese anunció, y que tiene al despliegue en aguas caribeñas de las unidades militares como un aparente segundo capítulo, genera inquietud regional. El presidente colombiano Gustavo Petro sostuvo la semana pasada que "cualquier operación militar que no tenga aprobación de los países hermanos es una agresión contra Latinoamérica y el Caribe". El presidente invitó a los gobiernos de los EEUU y Venezuela a "coordinar las acciones contra el narcotráfico, de manera multinacional, sin menoscabo de la soberanía nacional". Lo que debe morir, remarcó Petro, "es la codicia del narcotráfico, detritus del capitalismo, pero no el proyecto de Bolívar". Recordó a su vez que "Colombia y Venezuela son el mismo pueblo, la misma bandera, la misma historia

Por su parte, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum también tomó la palabra: "lo dice claramente nuestra Constitución y es nuestra posición siempre: la autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la solución pacífica de controversias".

Endurecimiento interno

En este contexto, Cabello anunció nuevas detenciones de personas supuestamente relacionadas con "acciones terroristas" y que, dijo el número dos del madurismo, tienen vínculos con la dirigente opositora María Corina Machado. Las fuerzas de seguridad decomisaron 23 rifles de francotirador, dos escopetas, un arma automática y, de manera particularmente alarmante, un fusil calibre 50 con un supresor y una mira telescópica. Machado había saludado la decisión tomada por la fiscal general Bondi. También agradeció a Trump la "firme y valiente decisión de desmantelar la empresa criminal que se ha apoderado" de Venezuela. El endurecimiento de la represión gubernamental no solo alcanza por estos días a la derecha sino a sectores de izquierda disidentes.

