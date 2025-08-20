Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Rubio encabezará un grupo de trabajo sobre propuestas para garantizar la seguridad de Ucrania

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, encabezará una comisión conjunta creada a principios de esta semana durante las conversaciones con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y líderes europeos, para redactar una propuesta de garantías de seguridad para Ucrania.

El también asesor de Seguridad Nacional trabajará con funcionarios nacionales así como europeos, ucranianos y de la OTAN para elaborar un plan con vistas a garantizar la defensa que pide Kiev tras un alto el fuego con Moscú, según han confirmado fuentes de la Casa Blanca a la cadena de televisión estadounidense CNN.

El acuerdo para este grupo de trabajo se produjo durante el encuentro de este lunes en Washington D.C. entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y los líderes de Alemania, Francia, Reino Unido, Finlandia, Italia, Ucrania y la Comisión Europea.