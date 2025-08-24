En Directo

DIRECTO | Última hora del conflicto Hamas-Israel

Netanyahu pide acelerar los plazos para tomar Gaza y el Ejército ya controla las puertas de la ciudad de cara a la invasión

Palestinos hacen cola para recibir agua en Ciudad de Gaza, este martes.

Palestinos hacen cola para recibir agua en Ciudad de Gaza, este martes. / EFE

O. González / J. L. Escudero / A. Romero / S. Vázquez

El conflicto en Oriente Próximo continúa con la ofensiva de Israel sobre Gaza y la tensión con Irán. Los ataques del ejército del país hebreo, que comenzaron tras los atentados del Hamás del 7 de octubre de 2023, han dejado ya más de 50.000 muertos en la Franja. Mientras tanto, prosiguen los contactos en busca de una tregua que acercque el final del conflicto.

