Francia convoca al embajador de EEUU por su denuncia de la supuesta inacción de París ante el antisemitismo

"En Francia no pasa un solo día sin que judíos sean atacados en las calles, sin que sinagogas y escuelas sufran daños, y sin que negocios judíos sean vandalizados", ha denunciado el embajador de Estados Unidos en París, Charles Kushner, a través de una carta enviada este domingo al presidente Emmanuel Macron.

Kushner, padre del yerno de Donald Trump, Jared Kushner, insistió en la "ausencia de acción suficiente" ante "el aumento del antisemitismo" en el país, y las reacciones no se han hecho esperar. La queja no ha sentado nada bien al Gobierno francés que la ha tildado de "inaceptable". "Las denuncias del embajador son inaceptables. Violan el derecho internacional, en particular el deber de no interferir en los asuntos internos de los Estados, tal como se estipula en la Convención de Viena de 1961 que rige las relaciones diplomáticas", ha señalado el Ministerio de Exteriores francés en un comunicado emitido este lunes.

"Francia rechaza firmemente estas últimas acusaciones. El aumento de los actos antisemitas en Francia desde el 7 de octubre de 2023 es una realidad que deploramos y contra la cual las autoridades francesas están demostrando una movilización total, ya que estos actos son intolerables", insisten.

El señalamiento de Netanyahu a Francia

Las críticas del recién llegado embajador a Francia tienen lugar tras la denuncia del primer ministro israelí, Binyamín Netanyahu, donde expresaba su preocupación ante el aumento del antisemitismo en Francia y criticaba los planes de Macron de reconocer al Estado de Palestina en la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre. "Su llamada a un Estado palestino alimenta este fuego antisemita", escribía el primer ministro israelí.

El señalamiento provocó el cierre de filas en la clase política, y como si de un milagro se tratase, el Partido Socialista y la Francia Insumisa salieron en defensa del presidente, denunciando la "instrumentalización del antisemitismo" por parte de Netanyahu.

Un 24% menos de ataques antisemitas en 2025

Francia frecuentemente se ve salpicada por el conflicto entre Israel y Hamás. El país cuenta con la comunidad judía más grande de Europa, unos 600.000, que conviven con unos 5,4 millones de musulmanes. De ahí que su lucha por mantener a raya las tensiones sea constante.

Aun así, la polarización en las calles es evidente. En el último año, los ataques de odio religiosos han aumentado considerablemente en el país: los actos antimusulmanes aumentaron un 75% en comparación con el año pasado, triplicándose los ataques contra personas, según el Ministerio del Interior. Al mismo tiempo, se registraron 322 actos anticristianos, en comparación con los 284 de 2024, lo que supone un aumento del 13%. En el caso de los ataques antisemitas se han reducido un 24%; en lo que va de año se han registrado 504 actos antisemitas, en comparación con los 662 de principios de 2024.

Interior destaca, no obstante, que a pesar de la disminución, estos ataques en concreto aumentaron un 134% en comparación con el período enero-mayo de 2023. Una preocupación persistente entre la comunidad judía desde el estallido de la guerra en Oriente Próximo el 7 de octubre de 2023.

