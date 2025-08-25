Aumentan a 14 los muertos en el ataque de Israel al hospital Nasser de Gaza, entre ellos tres periodistas

Al menos 14 personas, entre ellos 3 periodistas, murieron este lunes en el ataque israelí al hospital Nasser del sur de Gaza, según los últimos datos de este centro médico y del Ministerio de Sanidad gazatí.

Además, al menos un rescatista de Defensa Civil, el bombero Imad Abdul Hakim Al-Shaer, falleció en el ataque, informó esta organización en un comunicado, que reportó siete heridos más entre sus trabajadores "mientras intentaban rescatar a los heridos y recuperar a los muertos".

El ataque se produjo en la mañana de este lunes, cuando el centro recibió al menos dos impactos, uno de ellos sobre un grupo de periodistas entre los que estaban Hossam Al Masri, que trabajaba como independiente para la agencia de noticias Reuters; Mohamed Salama, camarógrafo de la cadena catarí Al Jazeera, y Mariam Abu Daqqa, que trabajaba como independiente para agencias de noticias y televisiones internacionales.

"El primer ataque tuvo como objetivo el cuarto piso del Complejo Médico Nasser, seguido de un segundo ataque a la llegada de las ambulancias para rescatar a los heridos y muertos", informó el Ministerio de Sanidad gazatí en un comunicado, que reportó "numerosos heridos".

El último dato de muertos de Sanidad se sitúa en ocho personas, pero fuentes del complejo Nasser aumentaron los fallecidos a catorce.

En las imágenes del segundo ataque difundidas por la televisión egipcia Al Ghad se puede ver a cinco personas subidas al último piso de una escalera de incendios, entre ellas al menos un periodista y dos trabajadores de rescate, que fueron impactados de lleno.

Consultado sobre el asunto por EFE, el Ejército israelí respondió que "está averiguando" lo ocurrido.

Un punto para retransmitir en vivo

El punto atacado por un dron israelí del hospital Nasser del sur de Gaza, el último descansillo de una escalera de incendios, era usado habitualmente por periodistas de medios internacionales para hacer retransmisiones en vivo, informaron a EFE colegas periodistas.

Según las primeras informaciones y los vídeos difundidos del ataque, un dron israelí llevó a cabo dos ataques sobre el último piso de la escalera de incendios del edificio Al Yassine del hospital, desde donde casi cada día Reuters retransmitía en directo y otros medios internacionales lo usaban como punto para grabar, según distintos periodistas consultados por EFE.

Los periodistas acudían a ese lugar para poder tener una buena vista hacia el este de la localidad de Jan Yunis y porque la conexión eléctrica y de internet era buena.

"Zona roja"

El ataque de esta mañana consistió en dos impactos aéreos y el primero de ellos mató al camarógrafo de Reuters, que se encontraba en la escalera trabajando. Ante el impacto, colegas periodistas y también rescatistas acudieron a atenderle, cuando recibieron un segundo impacto.

El hospital Nasser está considerado por Israel como una "zona roja", por lo que el trabajo de estos periodistas es uno de los más arriesgados en Gaza.

Los cuatro periodistas asesinados vivían dentro de su complejo en tiendas de campaña, y solían mantenerse juntos para trabajar con más seguridad.

244 periodistas asesinados

Según el Gobierno gazatí, ya son 244 los periodistas asesinados en Gaza desde el inicio de la ofensiva israelí en octubre de 2023, un territorio cuya información depende únicamente de los reporteros locales ya que Israel no deja entrar a la prensa extranjera.

La ofensiva israelí en la Franja Gaza se ha convertido desde su inicio en octubre de 2023 en una de las guerras más mortíferas desde hace décadas para los periodistas, según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, en inglés).

El pasado 10 de agosto, otro ataque israelí contra la tienda en la que vivían junto al hospital Al Shifa (norte) se llevó la vida de otros seis periodistas, cinco de ellos trabajadores de Al Jazeera.

Entre ellos estaba el popular reportero Anas al Sharif, objetivo del ataque y al que Israel ya había amenazado alegando, sin pruebas verificables, que pertenecía a Hamás.

El pasado mayo, Reporteros Sin Fronteras pidió a la Corte Penal Internacional que los periodistas palestinos puedan comparecer como víctimas, y no solo como testigos, en su investigación para determinar si Israel ha cometido crímenes de guerra durante su ofensiva contra la Franja de Gaza.