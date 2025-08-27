Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Trump amenaza con una "guerra económica" con Rusia si Putin no accede a un alto el fuego en Ucrania
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido este martes sobre "una guerra económica" si su homólogo ruso, Vladimir Putin, no accede a un alto el fuego en Ucrania, y ha afirmado que tenía en mente consecuencias "muy graves" si el conflicto continúa.
"No será una guerra mundial, pero sí una guerra económica, y una guerra económica va a ser perjudicial. Va a ser perjudicial para Rusia, y no quiero eso", ha declarado durante una reunión con miembros de su gabinete en la Casa Blanca.
Las declaraciones de Trump han tenido lugar después de que la prensa le preguntara sobre si existía un plazo para que Putin aceptara conversaciones cara a cara con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, antes de imponer las sanciones con las que amenazaba.
Ucrania permitirá salir del país a los varones de entre 18 y 22 años
El Gobierno ucraniano enmendó este martes la regulación sobre el cruce de las fronteras del Estado, de manera que por primera vez desde el inicio de la invasión rusa hace tres años y medio los varones de entre 18 y 22 años podrán salir y volver a entrar sin ningún obstáculo. "Los varones de entre 18 y 22 años podrán cruzar la frontera sin obstáculos durante la ley marcial", declaró en Telegram la primera ministra, Yulia Sviridenko. La decisión también afecta a los ciudadanos se han alcanzado la mayoría de edad en el extranjero, por ejemplo como refugiados, y que no podían visitar Ucrania ante el riesgo de no poder abandonarla de nuevo. "Queremos que los ucranianos mantengan lo máximo posible sus lazos con Ucrania. Los cambios entrarán en vigor el día después de la publicación oficial de la resolución", indicó Sviridenko. Bajo la ley marcial, todos los hombres con edades comprendidas entre los 18 y los 60 años tenían prohibido abandonar el país, salvo por motivos excepcionales, aunque los menores de 25 años no son susceptibles de movilización.
Ucrania niega que los rusos hayan tomado Zaporizke y Novoheorhiivka, en Dnipropetrovsk
El Ejército ucraniano desmintió este martes que los rusos hayan logrado tomar las localidades de Zaporizke y Novoheorhiivka en la región de Dnipropetrovsk, pero reconoció implícitamente que el enemigo controla algunos territorios en el lindero administrativo de esta región limítrofe con Donetsk, en el Donbás. "Las Fuerzas de Defensa de Ucrania han detenido el avance de los invasores rusos y siguen controlando la aldea de Zaporizke, pese a todos los intentos del enemigo por capturar esta localidad", afirmó en Telegram el grupo de fuerzas ucraniano 'Dnipró', responsable del frente del este. "También hay combates activos en la aldea de Novoheorhiivka, donde nuestros soldados están infligiendo bajas significativas al enemigo y destruyendo a docenas de invasores cada día. La información sobre la ocupación de ambas aldeas por parte de los rusos no es cierta", remachó la citada fuente.
Ucrania reconoce por primera vez la entrada de tropas rusas en la región de Dnipropetrovsk
Las Fuerzas Armadas de Ucrania han reconocido este martes por primera vez la entrada de tropas rusas en la región de Dnipropetrovsk, después de que en los últimos días Moscú informase de la supuesta toma de varias localidades en esta zona. Un portavoz del grupo de tropas ucranianas que operan en este área, Viktor Tregubov, ha reconocido en declaraciones a la emisora Suspilne que "los rusos han entrado e intentan afianzarse", mientras que el Ejército de Ucrania "lucha por mantener sus posiciones". El Ministerio de Defensa de Rusia había anunciado la toma de dos localidades de esta región, pero el grupo Dnipro de defensa ha esgrimido en Telegram que las informaciones que hablan de la "ocupación" de pueblos "no es cierta". Esta unidad ha señalado en un mensaje publicado este martes en Telegram que las fuerzas ucranianas "han frenado el avance de los invasores" en puntos como Zaporozhske, al tiempo que ha confirmado también enfrentamientos en Novogeorgiyevka. Se trata de puntos situados junto a la frontera de la región de Donetsk, donde los militares rusos tratan de acercarse a la ciudad de Pokrovsk, un punto clave para la logística del despliegue ucraniano en el este del país.
Un agricultor estonio encuentra un dron de combate cerca de la frontera con Rusia
Un agricultor estonio encontró este lunes en sus tierras en la región sureña de Tartu restos un dron de combate que había detonado y que según investigaciones preliminares procedía de Ucrania, según informó la cadena pública del país báltico, ERR.
"Tenemos motivos para creer que pudo ser un dron ucraniano que volaba hacia objetivos en la retaguardia rusa, pero que fue desviado de su curso por las interferencias de GPS rusas y otros métodos de guerra electrónica y entró en el espacio aéreo estonio", declaró según este medio el director de la policía de seguridad estonia, Margo Palloson.
Zelenski habla de un encuentro "excelente" con Kellogg
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha calificado de "excelente" su encuentro de este lunes con el enviado especial de Estados Unidos, Keith Kellogg, en el que ha reiterado su disposición a reunirse con su homólogo ruso, Vladimir Putin, ya que es "el formato necesario para resolver" el conflicto en territorio ucraniano.
"Tuve una excelente reunión con el Enviado Presidencial Especial de Estados Unidos, el general Keith Kellogg. Discutimos cómo podemos influir en los rusos, obligarlos a entablar negociaciones reales y poner fin a la guerra. Sanciones, aranceles: todo debe seguir en la agenda. Estamos dispuestos a participar en un formato de líderes. Este es el formato necesario para resolver los problemas clave. Ahora, se necesita la misma disposición por parte de Moscú", ha señalado en un extenso comunicado difundido en su cuenta de la red social X.
El mandatario ucraniano ha agradecido "profundamente" el apoyo y la "determinación" de su par estadounidense, Donald Trump, en aras de lograr una paz en el país europeo y en este sentido ha recordado su "cumbre exitosa" de la semana pasada en Washington en la que estuvieron acompañados por líderes europeos y el secretario general de la OTAN.
La postura del G7
Los ministros de Exteriores del G7 reafirmaron su intención de "mantener la presión económica y financiera sobre Moscú" hasta que ponga fin a la invasión de Ucrania durante una reunión virtual celebrada este lunes con su homólogo ucraniano, Andrii Sybiha. La ministra de Exteriores de Canadá, Anita Anand, presidenta del grupo de ministros del G7, señaló en una declaración que los asistentes agradecieron "los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos, bajo el liderazgo del presidente (Donald) Trump, que abren la posibilidad de un final pacífico y duradero de la guerra".
Zelenski anuncia reuniones entre Ucrania y EEUU
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunció este lunes que habrá contactos con el enviado de Washington para Ucrania, Keith Kellogg, y a finales de esta semana tendrá lugar una reunión entre delegaciones de Ucrania y EE. UU. para abordar la situación ante unas posibles conversaciones de paz con Rusia. El objetivo es "desarrollar los preparativos ante la posibilidad de un futuro encuentro con la parte rusa", dijo Zelenski en una rueda de prensa en Kiev con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Store.
Berlín insta a Putin a no intentar ganar tiempo y pide más presión sobre él
El ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, el conservador Johann Wadephul, instó este lunes al presidente ruso, Vladímir Putin, a no intentar ganar tiempo con su política internacional y abogó por ejercer sobre el Kremlin una mayor presión para lograr un acuerdo de paz.
En una rueda de prensa en Zagreb, Wadephul aludió indirectamente a la reciente reunión de Putin con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en Alaska y su supuesta disponibilidad a un acuerdo de paz sin un alto el fuego previo, manifestando su escepticismo sobre las intenciones del jefe del Kremlin.
Zelenski propone a Noruega que destine los fondos de sus programas de ayuda civil a la compra de drones
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha propuesto a las autoridades noruegas que destine los programas de ayuda a la compra y la fabricación de drones. "Ya han salvado miles de vidas, derriban misiles balísticos rusos con gran eficacia", ha argumentado ante el primer ministro Jonas Gahr Store.
Zelenski ha contado que ha solicitado a Store que considere la posibilidad de destinar a la compra de este tipo de vehículos aéreos no tripulados lo que resta del programa Nansen para Ucrania de este año, una iniciativa que engloba la financiación de diferentes programas, sobre todo civiles de apoyo a Ucrania.
