Israel recupera los cadáveres de dos rehenes en la Franja de Gaza
EFE
Jerusalén
Las autoridades israelíes han recuperado los cadáveres de dos rehenes secuestrados durante los ataques del 7 de octubre de 2023 en la Franja de Gaza, anunció este viernes el primer ministro de Israel, Binyamín Netanyahu.
Uno de los cuerpos recuperados es el de Ilan Weiss, de 56 años, que fue asesinado durante el ataque al kibutz Beeri, detalló el mandatario en un comunicado, mientras que la identidad del otro cadáver aún no ha sido revelada.
"La campaña para devolver a los secuestrados continúa. No descansaremos ni guardaremos silencio hasta que devolvamos a casa a todos los secuestrados, los vivos y los muertos", dijo Netanyahu en su mensaje.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Las 17 expresiones más típicas de Extremadura: ¿Conoces todas?
- Leticia Sabater, Camela, Azúcar Moreno o Medina Azahara: los conciertos que no te puedes perder en Cáceres en septiembre
- Los estudiantes ponen de moda la cacereña Gómez Becerra
- Estos son los nombres de bebés más elegidos en Extremadura en 2025
- Marta Bastos, empresaria turística de Hervás: 'Queremos hacer partícipe al turista de la recuperación del bosque
- Un joven en estado grave tras sufrir un accidente con un patinete eléctrico en Plasencia
- Los afectados por el atasco de las ayudas a la eficiencia energética comienzan a movilizarse: 'Esto es un timo
- Mérida, la ciudad más asequible del país para alquilar o comprar una vivienda